San Giorgio Ingannapoltron, frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella immersa tra antiche pietre e vigneti con vista mozzafiato sul lago di Garda, si è classificato ottavo nel concorso televisivo "Il borgo dei borghi" andato in onda ieri in prima serata su Rai Tre. In gara c'erano 20 borghi, uno per ogni regione italiana, e San Giorgio rappresentando tutto il Veneto è entrata a pieno titolo nella top ten.

Sul podio si sono piazzati Gradara (Marche) al primo posto, Castroreale (Sicilia) al secondo e Bobbio al terzo (Emilia-Romagna). La classifica è il risultato dei voti dei telespettatori inviati tramite web e dei tre speciali giurati del concorso nato all'interno della trasmissione "Kilimangiaro" e condotto da Camila Raznovich: lo storico dell'arte Philippe Daverio, la chef stellata Cristina Bowermann, il geologo Mario Tozzi.

Camilla Madinelli