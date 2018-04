Spinto al suicidio dai bulli I genitori al Costanzo show

«Ho lasciato il suo piatto sopra il lavello fino a poco tempo fa. Lo aspettavo, aspettavo che tornasse. Ho trascorso sei anni nella vergogna, ma ora cammino a testa alta grazie a Patrizia Pisi, fondatrice dei gruppi di mutuo aiuto per i familiari delle vittime della strada e responsabile per Verona e il Veneto di Avisl (Associazione vittime di incidenti stradali, sul lavoro e malasanità, ndr). È stata lei a darmi la possibilità di rialzare la testa». Al punto che ora con il marito Stefano Cinetto, la Pisi e Stefano Benato, coordinatore nazionale delle sedi dell’associazione Avisl, parteciperà al Maurizio Costanzo Show. «La puntata andrà in onda domani, in seconda serata su Canale 5», spiega. «Ci hanno invitati perché si parlerà di bullismo». Roberta Mazzi vuole andare fino in fondo. Nel 2012 ha perso il figlio Livio di 16 anni e ha quasi perso se stessa, lottando contro un dolore che definisce disumano. Ora che con fatica e coraggio è riuscita a riemergere, punta a due obiettivi: conoscere la verità sulla morte del figlio e aiutare altri genitori nelle sue stesse condizioni. «Il suicidio di un figlio è un marchio che si porta addosso», precisa. «Ci sono preconcetti, si pensa subito alla pazzia, alla depressione, a una famiglia allo sbando, ma Livio non aveva nulla di tutto questo e la nostra è una famiglia normale. Con lui avevo un rapporto forte, parlavamo di tutto, eppure non mi ha mai detto nulla delle umiliazioni, delle prese in giro, delle cattiverie che subiva a scuola. Solo dopo la sua morte abbiamo scoperto che era vittima dei bulli, perché ce l’ha detto una sua compagna, l’unica che ha avuto il coraggio di parlare. Gli altri, insegnanti compresi, non si sono più fatti vivi». E aggiunge: «Nella stessa scuola di nostro figlio, l’anno dopo il suo suicidio, si è tolto la vita anche un altro ragazzo». Il post-it scritto da Livio prima di impiccarsi all’albero del giardino di casa a San Pietro in Cariano non aiuta. È ermetico: «Non riesco a sopportare questo peso. Addio». «Io aspetto ancora che qualcuno si faccia avanti per dirmi cos’è successo», prosegue la mamma, «qual è il peso di cui parla. Ho saputo anche che in rete girava un video in cui veniva schiaffeggiato che è stato fatto sparire subito dopo la sua morte». Roberta Mazzi vuole rimettere insieme i pezzi del puzzle della vita di suo figlio. «Ne mancano ancora», sottolinea. «La porta della nostra casa è aperta. Vorrei solo che chi ha fatto del male a Livio si rendesse conto della gravità delle sue azioni e venisse a chiedermi scusa, a dirmi che ha sbagliato. Invito chi sa a smetterla di stare nell’ombra, a uscire allo scoperto, togliendosi questo peso e aiutando anche me. Perché», prosegue, «continuo a ripensare agli anni trascorsi con lui, alle frasi che gli ho detto e a quelle che possono avergli fatto male. La mia testa non smette mai di lavorare, di martoriarmi e nessuna pastiglia riesce a fermare i miei pensieri. So che c’è di più. Voglio solo la verità». D’accordo suo marito, che aggiunge: «Il suicidio di un figlio ti annienta. Basta immaginare il momento peggiore della vita, quello in cui si è provata l’angoscia più profonda, magari per pochi attimi. Per noi genitori quell’angoscia non finisce mai». Poi aggiunge: «Perché a scuola non si insegna una materia in meno, facendo invece lavorare i ragazzi in gruppo per vedere come interagiscono, chi viene messo in disparte, che dinamiche ci sono? Troppo spesso non si interviene, ci si gira dall’altra parte. Mio figlio ha perso la possibilità di conoscere le cose più belle della vita». I coniugi Cinetto vogliono aiutare altri genitori. «Ogni città dovrebbe avere un gruppo di mutuo aiuto», sottolineano. «La possibilità di parlare, di confrontarsi con chi vive la stessa realtà aiuta a sentirsi meglio. Ci scambiamo parole che ci fanno bene. Ora ci appoggiamo a Patrizia Pisi, ci guiderà lei, è il nostro faro. Prima di creare un gruppo per genitori con figli che si sono tolti la vita vogliamo vedere quante persone sono interessate». Per informazioni contattare Patrizia Pisi al numero 349.7023699. •

Chiara Tajoli