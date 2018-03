La Valpolicella romana con il Ctg come cicerone

Se lo scorso anno il corso per conoscere la Valpolicella ruotò attorno al tema «Conoscere la Valpolicella – Dalle origini al Pagus degli Arusnati», quest’anno il Ctg (Centro turistico giovanile) Valpolicella Genius Loci, organizzatore di questa iniziativa giunta alla decima edizione, proporrà l’Età romana. Il corso avrà inizio venerdì 16 marzo alle 20.30 nell’aula magna delle scuole medie di San Pietro in Cariano in via Mara 3. Qui si svolgeranno le sei lezioni teoriche, cui seguiranno cinque uscite nel fine settimana. La prima lezione sarà curata da Alfredo Buonopane, esperto di epigrafia antica, che disquisirà sulla romanizzazione nell’ Italia settentrionale. Sabato 17 Katia Benedetti guiderà la visita alla Villa romana di Valdonega, a Verona, a cui seguirà quella nell’area archeologica di Corte Sgarzerie curata dall’ archeologo Simon Thompson di Archeonaute Onlus. Il ritrovo è fissato alle 15 alla Villa romana in via Zoppi 5 (prenotazione obbligatoria). «Attraverso questo nuovo corso, guidati da prestigiosi studiosi», anticipa Riccardo Pinamonte, presidente del Ctg Valpolicella Genius Loci «analizzeremo il periodo della dominazione romana in Valpolicella, segnato dalla presenza del Pagus degli Arusnati, l’antico popolo che viveva in queste zone. Non solo: approfondiremo le vicende della vicina Verona e del territorio veneto, arricchite dalle preziose novità dei recenti scavi archeologici». Il corso è aperto a tutti. «La partecipazione», evidenzia il presidente, «potrà costituire un’opportunità per entrare nel nostro gruppo, composto da animatori culturali e ambientali volontari, impegnato nella valorizzazione della Valpolicella attraverso l’organizzazione di escursioni, visite ed itinerari per le scuole». Le successive lezioni teoriche verteranno sulla vita economica e sociale nel Veneto romano nonché sull’arte e cultura figurativa nel Pagus degli Arusnati con lo stesso professore Buonopane. Fiammetta di Serego Alighieri relazionerà su divinità e culti dell’antichità; Margherita Bolla parlerà del nuovo allestimento del Museo archeologico al Teatro Romano e Giovanna Falezza sui recenti scavi archeologici in Valpolicella. Le successive uscite sul territorio saranno costituite dalle visite guidate al museo Antiquarium e agli scavi archeologici di San Giorgio di Valpolicella, al museo archeologico del Teatro Romano e al sito archeologico del tempio di Minerva al Castelon di Marano. Conclusione con un’escursione guidata sulle tracce della Via Claudia-Augusta in Valpolicella. Le iscrizioni saranno raccolte nella serata inaugurale o all’ufficio Iat Valpolicella di San Pietro in Cariano (dal lunedì al venerdì, 9-13, 045.7701920). Per informazioni: pagina Facebook Ctg Valpolicella – Genius Loci, ctgvalpolicella@g mail.com, 349.5923868. Il corso gode del patrocinio del Comune di San Pietro in Cariano e della collaborazione di Valpolicella Benaco Banca, Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella e Pro loco di San Pietro in Cariano. •

M.U.