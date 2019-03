Il Genio ripulisce l’alveo di tre torrenti

Nel territorio di San Pietro in Cariano i progni che scaricano le acque meteoriche a valle adesso non fanno più paura. Dopo la sistemazione e la messa in sicurezza del torrente Amaronco a Bure di San Pietro in Cariano, eseguita dal Consorzio di bonifica Veronese ancora nell’agosto dello scorso anno, il Genio civile della Regione Veneto nei mesi scorsi ha portato a termine l’opera di pulizia dei torrenti che dalle colline valpolicellesi trasportano le acque piovane verso la pianura, allo scopo di prevenire possibili e improvvise esondazioni nel territorio carianese, come quelle che sul finire dell’estate scorsa hanno provocato inondazioni e ingenti danni in alcune frazioni del comune. I lavori hanno interessato i torrenti Gazza, Fumane e Marano. «Nel corso dell’ultimo anno solare», spiega il consigliere delegato all’ambiente del Comune carianese, Giuseppe Poiesi, «il Genio civile della Regione Veneto, per la Provincia di Verona, si è fatto carico di proseguire, con uomini e mezzi, i lavori già intrapresi sull’apparato di difesa idraulica di propria competenza, che da nord a sud attraversa il comune di San Pietro in Cariano, per rispondere in questo modo a quella richiesta di sicurezza che arriva dal territorio». Si tratta di oltre quattro chilometri di interventi, lungo i quali il Genio civile regionale ha provveduto al taglio degli alberi, al decespugliamento dei vari arbusti, al livellamento dell’alveo e al ripristino delle difese idrauliche naturali dei tre torrenti, Gazza, Fumane e Marano. •

Gianfranco Riolfi