«I bulli hanno spinto nostro figlio al suicidio»

Sono passati sei anni, ma lei l’ha perdonato solo sei mesi fa. «Non riuscivo», spiega. «Andavo sulla sua tomba ed ero arrabbiata con lui perché mi ha tradito. Avevamo un rapporto fortissimo, parlavamo tanto, ci confrontavamo, ci abbracciavamo sempre, perché non mi ha detto niente? Solo da poco bacio la sua foto e lo chiamo ancora bambino mio». Ma i ragazzi, i bulli, quelli che hanno perseguitato suo figlio, lei non li perdonerà mai. «Non posso denunciare nessuno, ma sarà la loro coscienza a non lasciarli tranquilli. Loro sanno cos’hanno fatto». LE ULTIME PAROLE. Livio si è suicidato a 16 anni. Le ultime parole le ha scritte su un post-it che si è fissato sulla maglietta con una graffetta prima di impiccarsi. C’era scritto: «Non riesco a sopportare questo peso. Addio». Aveva aggiunto nome, cognome e l’ora: 14.40. Era il 3 giugno 2012. A trovarlo è stato il padre Stefano Cinetto. «Ero arrivato a casa e non vedendolo sono uscito in giardino», racconta con le lacrime agli occhi. «Lui era lì, con la corda attorno al collo. Sono corso in cucina a prendere un coltello, l’ho tagliata, ma ormai non c’era più niente da fare». Lui e sua moglie Roberta Mazzi hanno trovato la forza di raccontare quello che hanno vissuto per aiutare altri genitori prigionieri dello stesso «lutto disumano», come lo definisce lei. «Ci portiamo dentro un continuo senso di colpa per non esserci accorti di quello che stava succedendo», spiega, «per non essere stati in grado di dare a nostro figlio gli strumenti per difendersi. Abbiamo fatto il possibile, lo abbiamo amato, ascoltato, ma non è bastato. Dietro un suicidio non ci sono solo famiglie disagiate o problemi mentali, ci sono delle responsabilità». Ad aiutarli ad aprirsi è stata Patrizia Pisi, cofondatrice con Anna Maria Caliari dei Gruppi di mutuo aiuto per i familiari delle vittime della strada. I genitori di Livio sono entrati un anno fa per confrontarsi con altri genitori e ora vorrebbero dare una mano a chi ha avuto figli che si sono suicidati. Stefano e Roberta vivono da venticinque anni in una casa a schiera a San Pietro in Cariano. Non l’hanno lasciata e quell’albero non è mai stato segato, neppure il ramo usato da Livio. È una pianta di albicocche cui è ancora appesa l’altalena su cui lui si dondolava da piccolo. «È sempre stato un ragazzo speciale», raccontano, «ha imparato a parlare a 1 anno e a 4 già leggeva. Era appassionato di storia, letteratura, scienza. Era curioso di tutto. Alle elementari e alle medie gli insegnanti dicevano che era fuori dal comune. Uno mi ha detto che in tanti anni non aveva mai conosciuto un ragazzino così. Poi alle superiori, frequentava il terzo anno di liceo scientifico all’istituto Calabrese-Levi, non è più andato così bene. Era sempre avanti, si annoiava in fretta, quando una cosa la sapeva passava subito oltre e questo chiaramente non veniva apprezzato. Era un ragazzo simpatico, pronto alla discussione, al confronto. Giocava a rugby», aggiunge fiero suo padre, «andava al gruppo del catechismo degli adolescenti e pochi giorni prima di morire si era iscritto alla Fidas per donare il sangue». BERSAGLIO. Ciò che non sapevano i suoi genitori, però, è che Livio era anche diventato il bersaglio di alcuni compagni di scuola. Il suo problema era essere un po’ sovrappeso, un po’ goffo, diventare rosso, girare sempre con Focus sotto il braccio e avere confidato di essere innamorato di una ragazza, che non era interessata a lui, a una finta amica che poi l’aveva raccontato a tutti. «Lui di tutto questo non ci ha mai rivelato niente», affermano i suoi genitori. «Solo una volta», aggiunge la mamma, «quando gli ho detto che era un ragazzo speciale, mi ha risposto che era stanco di essere speciale, che voleva essere normale, ma mai avrei sospettato che fosse vittima dei bulli. Ce l’ha raccontato dopo la sua morte una compagna di scuola. Ci ha detto che Livio veniva spesso umiliato, preso in giro. Gli facevano lo sgambetto, lo escludevano, lo invitavano a colazione al bar e poi gli dicevano che per lui non c’era posto al tavolo. Lei gli diceva di lasciar stare, di non insistere, ma lui aveva bisogno di essere accettato, di stare con gli altri». In un tema aveva scritto: «Per me l’amicizia è onestà, generosità, gratitudine, amore». «Questo era lui», dice la madre. Da quando Livio se ne è andato in camera sua non è stato toccato nulla. Ci sono molti libri, riproduzione di statuine egiziane e sopra il letto il poster del «Labirinto delle trasformazioni» del pittore surrealista Davide Tonato. Da quel giorno non abbiamo più chiuso gli scuri», racconta il papà. «Nostra figlia, che ora ha 17 anni, per un mese ha voluto dormire nella stanza di suo fratello, poi è tornata nella sua. Adesso viene qui in camera di Livio per suonare la tastiera». L’ALBERO. Di cambiare casa, di segare l’albero non se ne parla. «Finché Livio è qui, noi stiamo qui», afferma decisa la madre che di lui parla sempre al presente. «Lui vive ancora con noi in questa casa e la sua tomba è qui, nel cimitero di San Pietro in Cariano. Se ce ne andremo lui verrà con noi». E aggiunge: «Ho perdonato Livio, ora dovrò perdonare me stessa, per quello che non sono riuscita a fare, a dire a capire. È vero, tutti i genitori sbagliano, ma quando “ti va male” non ti perdoni più niente. Non avrei mai immaginato di sopravvivere a un dolore così grande, di riuscire ancora a ridere, ad essere spiritosa e vorrei aiutare altri genitori ad andare avanti, a provare il mio stesso stupore nell’accorgermi di essere ancora in grado di vivere». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Tajoli