Dopo Costanzo, Magalli I genitori di Livio su Rai2

Dopo il Maurizio Costanzo Show su Canale 5, ora tocca a I fatti vostri su Rai2. Roberta e Stefano Cinetto martedì saranno ospiti di Giancarlo Magalli per parlare di ciò che è accaduto al figlio Livio, 16 anni, spinto al suicidio dai bulli. Da quando hanno raccontata la loro storia hanno aperto uno squarcio su un mondo chiuso e silenzioso. Quello dei genitori che hanno dovuto affrontare il suicidio di un figlio. «È importante che se ne parli, perché il bullismo continua a mietere vittime e la nostra testimonianza può aiutare altre persone», sottolineano con grande coraggio. «Bisogna tenere alta l’attenzione perché, insieme, genitori e insegnanti riescano a captare i segnali, a indovinare il momento di disperazione dei ragazzi», aggiunge Roberta. «Io non ce l’ho fatta purtroppo, nonostante avessi un rapporto forte con mio figlio, ma ora i segnali li percepisco, li vedo. Tanti genitori vivono situazioni pesanti e non sanno a cosa o a chi aggrapparsi. Sono soli». A contattare i coniugi Cinetto, dopo che della loro storia hanno parlato giornali e televisioni, sono state alcune associazioni che si occupano di bullismo, genitori che hanno perso un figlio o che hanno figli «bullizzati». «E anche le scuole», raccontano, «che ci hanno chiesto di parlare con gli studenti». A chiamarli è stato anche il sindaco di San Pietro in Cariano Giorgio Accordini che ha chiesto loro di incontrare i ragazzi della scuola che frequentava Livio. «È come se uscendo allo scoperto avessimo fatto scoppiare una bolla al cui interno tutti trattenevano il fiato», afferma Roberta. «Prima le persone avevano quasi paura di parlarmi, ora mi cercano per raccontarmi le loro preoccupazioni. Il nostro», prosegue, «vuole essere un messaggio di speranza. Vogliamo tenere alta l’attenzione sul problema per trovare una soluzione. Livio se ne è andato, ma è lui che ci dà la forza di fare tutto questo». A spingere i coniugi Cinetto a parlare è stata Patrizia Pisi, cofondatrice con Anna Maria Caliari dei gruppi di mutuo aiuto per i familiari delle vittime della strada e responsabile per Verona e il Veneto di Avisl (Associazione vittime di incidenti stradali, sul lavoro e malasanità). E infatti da Magalli andrà anche il presidente di Avisl, Domenico Musicco. «La morte di un figlio a causa di un incidente stradale ti devasta, ma la morte di un figlio per suicidio ti riempie anche di sensi di colpa», afferma Patrizia Pisi. «Per questo è importante la testimonianza di Roberta e Stefano. Il confronto aiuta ad andare avanti, perché pochi pensano a quello che succede dopo: il “dopo” è la tragedia nelle tragedie. I genitori di Livio», prosegue, «hanno trovato la forza di parlarne perché vogliono aiutare altri genitori e ragazzi. Il confronto è importante e la loro positività nonostante tutto quello che hanno passato può essere davvero di aiuto per molti». •

Chiara Tajoli