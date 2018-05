Diciotto minuti per un’idea È il Ted Ed Club Valpolicella

Come parlare al pubblico si impara a scuola. Martedì 8, dalle 18 alle 20, nell’aula magna dell’Istituto «Calabrese Levi», a San Pietro in Cariano, si svolgerà il primo evento Ted Ed in provincia per promuovere la diffusione delle idee in ogni ambito, attraverso gli strumenti della discussione e della conferenza. Organizzatore dell’evento è il Ted Ed Club Valpolicella, nato da un gruppo di studenti e di docenti del «Calabrese Levi» che, lo scorso anno, ha aderito alla proposta del ministero dell’Istruzione, in accordo con Ted Global, per diffondere il «Public speaking», ovvero il parlare in pubblico efficacemente e senza timore, nelle scuole superiori italiane. «Un appuntamento, figlio del noto format californiano Ted», spiega la professoressa Elena Ciresola «il cui scopo è quello di stimolare e divulgare le “idee che meritano di essere diffuse” e in cui a farla da padrone saranno i temi della tecnologia, dell’innovazione e del design. Il tutto mediante l’ormai collaudata formula dello speech (il comunicare efficacemente). Ad alternarsi sulla scena per raccontare i propri sogni ed esprimere le proprie potenzialità saranno i protagonisti del mondo scolastico, gli studenti». Il Ted Ed Club Valpolicella è un innovativo progetto educativo dedicato a far crescere nei ragazzi il desiderio di comunicare e diffondere in maniera immediata ed efficace le proprie idee. L’istituto carianese ha iniziato questo percorso nel 2016. «Da quest’anno scolastico siamo ufficialmente il primo Ted Ed Club della provincia di Verona, per questo abbiamo dedicato il nome alla meravigliosa terra che ospita la nostra scuola, la Valpolicella», dice la dirigente scolastica, Stefania Be, che per prima ha sostenuto l’idea. Ted è l’acronimo di Technology Entertainment Design. Originariamente era un discorso pubblico, per questo si parla di metodo del «Public speaking» che, dal 1984, sviluppa nel mondo la formula del «raccontare idee che meritano di essere diffuse» in un tempo di massimo 18 minuti; gli speech vengono poi condivisi su YouTube. •

G.R.