Da San Rocco alla Valsorda con il Ctg

Appuntamento organizzato dal Ctg Valpolicella Genius Loci alla scoperta della valle. Sabato 14 si svolgerà un’escursione guidata lungo il sentiero che, da San Rocco di Marano di Valpolicella, si congiunge con la rete dei sentieri della Valsorda, fino a giungere alla zona di Marezzane. L’itinerario di 7 chilometri, tra ciliegi in fiore, fioriture primaverili e antiche contrade della Lessinia occidentale, inizierà alle 14.15 da piazza a San Rocco di Marano: rientro alle 18.30. Gli organizzatori consigliano scarponcini da trekking e abbigliamento per un’uscita primaverile in media montagna. Info al 349.5923868. L’escursione sostituisce la visita al sito archeologico del Tempio di Minerva, al Castelon di Marano, rinviato per l’indisponibilità del sito, e rientra nelle attività del Ctg Valpolicella Genius Loci legate, in questo periodo, al corso sul tema dell’età romana. Il corso, patrocinato dal Comune di San Pietro in Cariano, con Valpolicella Benaco Banca, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella e Pro Loco di San Pietro, si tiene ogni venerdì alle 20.30, alle scuole medie. «Attraverso il corso, guidati da prestigiosi studiosi», dice Riccardo Pinamonte, presidente del Ctg Valpolicella, «analizziamo il periodo della dominazione romana in Valpolicella, segnato dalla presenza del Pagus degli Arusnati, le vicende di Verona e del Veneto, arricchite da preziose novità di scavi archeologici recenti». Info, ctgvalpolicella@gmail.com o 349.5923868.

M.U.