«A Natale la sua mancanza è insopportabile»

«Dovevo insegnargli ad essere cattivo, menefreghista. Non l’ho fatto. Ma comunque non avrebbe mai potuto esserlo, perché lui non era così. Non era nella sua natura». Tutto il resto Roberta Mazzi l’ha fatto. L’ha amato, ascoltato, spronato, aiutato. Ma tutto questo non è bastato a evitare che suo figlio Livio sei anni fa, a 16 anni, decidesse di togliersi il «peso» che non riusciva più a sopportare, come ha scritto in un post-it prima di suicidarsi perché vittima dei bulli. Roberta ha scritto una lettera che è stata letta nella chiesa di Bure la notte di Natale prima della messa di mezzanotte (vedi articolo a fianco). L’hanno letta i ragazzi del gruppo adolescenti della parrocchia. Sono stati loro a chiedere ai genitori di Livio una testimonianza, incentrandola sul tema «Solo l’amore resta». Tornare a parlare dell’evento che ha sconvolto la loro vita non fa paura a Roberta e a suo marito Stefano Cinetto. «Purtroppo tanti genitori che hanno perso un figlio in questo modo si chiudono in se stessi e si allontanano da tutto e tutti. Anche noi eravamo una famiglia normale, poi all’improvviso siamo piombati in un dolore disumano». Dopo un «percorso» di sei anni, durante i quali Roberta Mazzi si è fatta aiutare prima a sopravvivere, poi ad accettare, capire e infine a perdonare se stessa, gli altri e suo figlio, ora è tornata a vivere. «Ho una figlia», dice. «Lo devo prima di tutto a lei, oltre che a mio marito. Penso che la nostra esperienza possa aiutare altri genitori nella stessa situazione o aiutare altri a non finirci». Insieme a suo marito è andata a parlare di bullismo al Maurizio Costanzo Show, ai Fatti Vostri e agli incontri ai quali sono stati invitati. Ora è anche entrata nel Comitato italiano genitori e vittime contro il bullismo, creato a Montagnana da Annapaola Borghesan. Dopo la morte di suo figlio dice di aver capito molte cose. «A fidarmi degli sguardi», dice. «Gli occhi», continua. «Sono gli occhi che dicono come sta veramente tuo figlio. Non bisogna fidarsi delle parole. Gli adolescenti non vedono le sfumature, per loro tutto o è bianco o è nero. Sono impulsivi, non hanno pazienza. Se iniziano a vederti come un nemico è finita. Dobbiamo aiutarli con dolcezza e pazienza perché il rischio è di perdere ciò che di più prezioso abbiamo al mondo. La possibilità che tuo figlio possa togliersi la vita non entra nella tua testa neanche se la fai entrare a martellate. Non la prendi in considerazione, ma i ragazzi possono pensarlo. E io non voglio che lo facciano», continua, «non devono. Devono stare bene e avere voglia di vivere». Per questo nei suoi interventi sprona sempre i ragazzi a non tenersi tutto dentro, a cercare l’aiuto di un adulto, che siano genitori, professori, madri o padri dei loro amici (la porta di casa sua è sempre aperta). «Io ora ho molta più pazienza e dolcezza di prima. Bisogna avere una pazienza infinita anche se si è stanchi perché si è lavorato tutto il giorno e non si ha voglia di reggere rabbia, sfide e provocazioni». Intanto sotto l’albero scelto da Livio per dire addio alla vita brilla la lanterna che la famiglia Cinetto accende ogni anno a Natale. •

Chiara Tajoli