Un salvadanaio di offerte per fermare la violenza

Un salvadanaio contro la violenza sulle donne: è giunta al termine la campagna di sensibilizzazione promossa dalla consigliera comunale Vittoria Borghetti e culminata in una serata, organizzata alla gelateria California, alla quale hanno partecipato Elena Traverso, presidente della Commissione pari opportunità della Regione Veneto, il capitano Salvatore Beneduce, comandante della Compagnia carabinieri di Peschiera, il maresciallo Turetta, Federica Pagani Raccagni, vice presidente Unione nazionale vittime e Sara Fasoli, volontaria di telefono Rosa e responsabile per la zona di Pescantina e Bussolengo. Proprio a quest’ultima è stato consegnato il salvadanaio con le offerte raccolte, che saranno impiegate per sostenere l’attività di telefono Rosa in aiuto alle donne che subiscono quotidianamente violenza. «È una situazione che ci interpella da vicino», sottolinea Fasoli, «e contro cui bisogna intervenire aiutando le vittime a denunciare i loro aggressori, spesso annidati tra le mura domestiche». Il prossimo obiettivo è l’8 marzo, giornata della donna. «Per quella data», conclude Fasoli, «sono in programma altre iniziative di sensibilizzazione». «Questo progetto», commenta la consigliera Vittoria Borghetti, «continuerà perché il problema del rispetto delle donne contro la violenza domestica deve diventare un impegno di tutti. Ringrazio la gelateria California di aver ospitato questa iniziativa».

L.C.