Polizia locale, due giorni di studio sul nuovo ruolo

Quindicesimo Forum nazionale di Polizia locale: si svolgerà oggi e domani a Villa Quaranta di Ospedaletto. «Siamo arrivati a 300 iscritti e oltre 20 espositori», riferisce il comandante Giacomo Sandrini, «un traguardo mai raggiunto prima d’ora. Abbiamo ricevuto anche una lettera del governatore del Veneto, Luca Zaia, in occasione di questo importante appuntamento. L’evento si aprirà oggi, alle 9, con i saluti del sindaco Luigi Cadura e di Lino Giacomoni, comandante della Polizia locale di Trento e presidente del «Circolo dei Tredici». Seguirà, alle 9.30, «Polizia giudiziaria: focus su infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria», con moderatore Luigi Altamura, comandante della Polizia locale di Verona. Si proseguirà, alle 14.30, con l’incontro dal titolo «Polizia di sicurezza: l’uso della tecnologia per la difesa dell’operatore di polizia alla luce della normativa in vigore», moderato da Cristiano Rosini, comandante della Polizia locale Vicenza. Verranno discussi i nuovi strumenti per la tutela degli operatori di polizia giudiziaria: bodycam, taser e dash cam. Domani, i lavori riprenderanno con una conferenza su «Sicurezza amministrativa: la polizia locale e servizi connessi agli eventi di grande partecipazione sul territorio», con moderatore Marco Agostini, comandante della Polizia locale di Venezia. Quindi si parlerà di «Sagre paesane e manifestazioni locali fra musica, somministrazione e attività di spettacolo: normativa e controlli». L’ultima sessione si svolgerà alle 14.30 e sarà dedicata a «Polizia stradale: accertamenti automatici delle infrazioni al Codice della strada e aspetti procedurali legati alla notifica dei verbali»: moderatore Lino Giacomoni. «Sono tutti argomenti di grande interesse per l’evoluzione della presenza della Polizia locale a servizio del cittadino», conclude Sandrini. La segreteria organizzativa del Forum nazionale è curata dal Comando di Polizia locale, in via Madonna 47. Per informazioni si può chiamare al numero 045.67.64.236 (Fax 045.6764210) oppure scrivere una e-mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.pescantina.vr.it, www.comune.pescantina.vr.it. •

L.C.