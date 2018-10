Il ministero scrive al Comune Pronti i soldi per la bonifica

Buone notizie sulla discarica da Palazzo Betteloni. Annuncia il sindaco Luigi Cadura: «Ci è arrivata la bozza di accordo di programma per la gestione dei fondi destinati al progetto di bonifica e messa in sicurezza di Ca’ Filissine. È il segnale che attendevamo: i fondi del ministero dell’Ambiente per l’avvio della soluzione definitiva del problema di Ca’ Filissine, senza conferimento di rifiuti, ci sono». La comunicazione ministeriale è stata recapitata al Comune venerdì 13 ottobre e subito protocollata; conferma la copertura finanziaria per l’intervento di bonifica di Ca’ Filissine. Le risorse finanziarie necessarie ammontano a 64.994.854,52 euro, di cui 44.364.854,52 immediatamente disponibili, oltre ad altri 20.630.000 euro finanziati dalla legge 2015 del 27 dicembre 2017. Tutto pronto quindi per la firma dell’accordo, una volta definiti i ruoli dei diversi attori: Arpav e Regione Veneto. «Arpav e Regione», precisa Cadura, «dovranno formulare a stretto giro le loro osservazioni sulla bozza di accordo di programma e su questa base si procederà a eventuali modifiche e alla sottoscrizione da parte degli enti coinvolti. Si può fare tutto nel giro di qualche settimana. Arpav ha un ruolo di controllo sia nella fase di esercizio, sia di collaudo dei lavori. La Regione assumerà un ruolo nella fase di identificazione dei responsabili dell’inquinamento attraverso la delega alla Provincia». «Il Comune», continua Cadura, «ha già avviato in Provincia l’iter che porterà all’adeguamento del progetto, dal quale sarà eliminato il conferimento dei rifiuti per attuare la bonifica di Ca’ Filissine. Dal punto di vista organizzativo, sono stati fatti importanti passi avanti. Il Comune di Pescantina aveva fatto presente, infatti, l’impossibilità, per sue limitate risorse umane e tecniche, di prendersi in carico un intervento così complesso per dimensioni e tipologia di lavori che prevedono la stesura dei capitolati di gara, la gestione della gara di appalto e delle procedure di affidamento, la rendicontazione e liquidazione delle spese». Prosegue il sindaco: «La bozza di accordo individua come soggetto attuatore e stazione appaltante la Sogesid spa, società di proprietà del dei ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture con cui il Comune stipulerà una convenzione operativa. Una volta affidati i lavori, il ministero dell’Ambiente provvederà a liquidare a Sogesid spa le spese rendicontate». Al Comune di Pescantina spetterà la funzione di coordinamento e controllo. Precisa Cadura: «Il Comune in qualità di Responsabile unico dell’attuazione dell’intervento mantiene il compito di predisporre la progettazione, oltre a funzioni di coordinamento e controllo. È un grande passo avanti: Pescantina corona anni di lavoro per giungere alla chiusura della discarica di Ca’ Filissine, senza scavi, limitando l’impatto ambientale per le popolazioni di Balconi e Ospedaletto, e senza nuovi rifiuti. Ca’ Filissine non è più una discarica, ma un sito da bonificare». •

Lino Cattabianchi