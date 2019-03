Ex deportati Il docufilm in sala Turri

Mercoledì 20, alle 20.45, in sala Bodenheim del Centro «E.Turri» verrà proiettato il documentario il «Ritorno a casa», dalla deportazione all’accoglienza, di Dario Dalla Mura ed Elena Peloso. L’incontro, al quale parteciperanno gli autori, introdotto da Marta Fischer, già docente di Storia e filosofia, è a cura del gruppo «Donne Insieme» che si dedicano a donne e bambini in difficoltà. Fa parte dell’iniziativa «Il Mondo in Rosa», promossa da assessorato alla Cultura e biblioteca. Il video ricostruisce la storia del campo di accoglienza di Pescantina, paese che, nel 1943, fu testimone del passaggio dei treni dei deportati diretti al Brennero e ai lager nazisti. Alla fine della guerra, nel 1945, in paese scaricarono migliaia di ex deportati (veronesi e non) e qui trovarono solidarietà, aiuto e accoglienza. Furono soprattutto le donne, gli «Angeli di Pescantina», a prestare la loro opera nel grande campo di accoglienza. Offrirono, a questi uomini che avevano bisogno di tutto, assistenza medica, cibo, vestiti. Ingresso libero e gratuito.

AL.SCO.