Don Zocca deve cambiare programmi

Addio commosso alla parrocchia di Santa Lucia di Pescantina nell’ultima messa celebrata per la festa di San Martino da don Renzo Zocca. «Ma, contrariamente a quanto annunciato», ha spiegato nell’omelia il parroco uscente, «la destinazione non è più San Mattia, sulle Torricelle. Sarò invece collaboratore di don Franco Formenti nella parrocchia di San Pietro Apostolo, a Borgo Trento, dove mi occuperò anche del movimento neocatecumenale che avevo fatto partire quando sono stato vicario dal 1974 al 1979. La soluzione è stata prospettata dal vescovo, che ringrazio, proprio in queste ore ed è stata concordata per la necessità di un prete in quella comunità». Don Renzo ha tracciato un bilancio della sua permanenza a Santa Lucia di Pescantina: «Sono stati nove anni di lavoro molto intensi e mi hanno guidato le due figure fondamentali di san Giovanni Calabria e madre Teresa di Calcutta, campioni di carità verso il prossimo. Oltre a papa Francesco, cui abbiano intitolato il Circolo Noi (e al quale don Zocca aveva regalato la sua vecchia ma perfetta auto R4 bianca, targata VR779684, ndr). Siamo stati ad Arquata nelle Marche con gli scout e gli adolescenti a consegnare la roulotte ai terremotati, abbiamo stabilito relazioni significative e abbiamo riscoperto la chiesetta di Santa Lucia di Pol, restaurata dal mio predecessore don Giuseppe Mascalzoni, come centro di preghiera e riflessione e cuore millenario di questa comunità. Un luogo cui abbiamo dedicato con Mariuccia Boschetti un libretto che sarà presentato sabato 24 alle 16.30. Il 2 dicembre arriverà il nuovo parroco don Massimo Malfer e l’anno pastorale potrà così partire a pieno regime». Accorsi a dare il loro abbraccio, gli scout che sono nati nel 2015, voluti da don Zocca, grazie all’affiancamento con il gruppo Castelrotto1. Significativi i doni: un pane con l’uva, il fazzolettone coi colori del gruppo scout, una chitarra e un ritratto di Baden Powell, fondatore degli scout. «Don Renzo è un prete in grado di compiere scelte non conformiste e non scontate, ma che ha il coraggio di andare avanti per la sua strada con una grande attenzione alla persona e ai casi concreti di difficoltà», ha sottolineato la vicesindaca Paola Zanolli. «Hai creduto in noi e ci hai dato fiducia», ha concluso, a nome del Consiglio pastorale, Carla Benedetti. Grande festa, poi, al Circolo Noi Papa Francesco. •

Lino Cattabianchi