«Ca’ Filissine, serve subito la svolta»

Il Movimento Ambiente & Vita, che da anni si occupa della discarica, ritorna a farsi sentire e chiede chiarezza al Ministero dell’ambiente in relazione al finanziamento di 65 milioni per il progetto di bonifica e la messa in sicurezza di Ca’ Filissine, l’impianto di smaltimento rifiuti di Pescantina, sotto sequestro dal 2006. «Abbiamo inviato a Roma», spiega il presidente Gianluca Godi, «una serie di richieste per cercare di avere chiarezza in merito al finanziamento di 65 milioni di euro necessari per la bonifica, senza apporto di rifiuti, della discarica di Ca’ Filissine che l’amministrazione di Pescantina avrebbe ricevuto dal Ministero. Alla luce delle scelte fatte dal sindaco e dalla giunta, Regione e Provincia sono state scavalcate e l’unico interlocutore rimasto, il Ministero, non sembra avere né gli strumenti né l’interesse ad occuparsi di una vicenda che esula dalle sue competenze dirette». Una situazione, quella di Ca’ Filissine, che, secondo il movimento si sarebbe complicata, a causa del contenzioso avviato dal Comune nei confronti del gestore. «Secondo le normative per le bonifiche», precisa Godi, «con l’avvio della causa legale decisa dall’amministrazione con il precedente gestore della discarica, il Comune di Pescantina si trova oggi in una pericolosa posizione di stallo, dovendo rivestire la doppia veste di soggetto approvante e di soggetto attuatore della bonifica mentre il controllo rimarrà all’Arpa». E qui emerge il problema dei finanziamenti: «La procedura per il finanziamento della sola bonifica non è mai stata completata nella precedente legislatura e la situazione rimane difficile e di incerta attuazione», precisa Godi, «il Movimento Ambiente e Vita è stato sempre tenuto ai margini degli incontri tenutosi tra Comune e Ministero per cui non siamo stati in grado di capire se la fatidica somma di 65 milioni necessaria per la bonifica senza apporto di rifiuti fosse nelle disponibilità effettive, ma soprattutto come e in quali tempi questa si sarebbe dovuta concretizzare. Ad oggi, nonostante il cambio degli attori a Roma ci mancano informazioni sullo stato del finanziamento e mancherebbe anche il soggetto a cui trasferire soldi per mettere in atto la bonifica. Il nuovo ministro pentastellato Costa ha già incontrato le famiglie del Pfas e anche noi stiamo chiedendo a più riprese ai referenti locali di favorire un incontro al ministero per riportare all’attenzione di tutti l’irrisolta e grave situazione di Ca’ Filissine». Un quadro che presenta aspetti preoccupanti e che risolto con interventi rapidi. «Nel frattempo, l’amministrazione di Pescantina», conclude il presidente Gianluca Godi, «che si avvia alle battute finali, non è mai intervenuta. Il percolato sta tracimando, il biogas si disperde nell’atmosfera e tutta l’area è in totale stato di abbandono. Inoltre, anche l’indagine epidemiologica che avrebbe dovuto rassicurare i cittadini che vivono nel raggio di 5 km dalla discarica, riguardo al loro stato di salute è ancora alle fasi iniziali, nonostante questa richiesta fosse stata fatta da ben quattromila pescantinesi e sarebbe costata circa 60mila euro, una cifra irrisoria se comparata con gli oltre 800mila euro spesi per progetti, incarichi e spese legali. A tale riguardo, il Movimento ambiente e vita ha cercato di fare la sua parte contattando la stessa Università che aveva predisposto la bozza di progetto e proponendo loro di anticipare la prima quota per far partire l’indagine. A nulla sono valsi i solleciti rivolti continuamente all’ amministrazione e tutte le nostre istanze sono state rimbalzate oppure cadute come lettera morta. E intanto sono passati 12 anni dal sequestro della discarica e l’unico progetto approvato è quello depositato da questa Amministrazione e approvato in Regione Veneto che ricordiamo, prevede il conferimento di 2 milioni e 700mila tonnellate di rifiuti e la costruzione della nuova collina». •

Lino Cattabianchi