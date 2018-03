Alla conta dei consensi in vista delle elezioni

Prove di dialogo a Pescantina in una «convention» di diverse componenti del mondo politico riunitesi in sala consiliare, invitate da Vittoria Borghetti, esponente del centro destra, e da Franco Benedetti, ambientalista, al centro delle recenti battaglie sulla discarica di Ca’ Filissine. Motivo: una riflessione sui recenti dati emersi dalle recenti politiche rispetto alle previsioni sulle prossime elezioni comunali, in calendario nel 2019. «Il panorama emerso dalle politiche», ha sottolineato Benedetti, «presenta una polarizzazione di due forze, Lega, e M5S, che lasciano al centro gruppi come Pd e Forza Italia, ormai in netta minoranza. Si rischia di riproporre per la prossima tornata un altro governo del paese al 15 per cento. Ci vogliono persone che abbiano una relazione col territorio, ora solo lo 0,3 per cento, tanti sono quelli che si occupano della cosa pubblica. Tra 15 mesi si rischia ancora la disgregazione. La politica è assente e, al momento, non ci sono alternative di fronte alle ipotesi del Pd e del ritorno di Reggiani. Bisogna superare lo spirito di contrapposizione per poter dare risposte al paese. Una campagna elettorale adesso sarebbe lunghissima e dispendiosissima. Al centro del prossimo impegno ci deve essere Pescantina, superando le appartenenze». «Si tratta di capire cosa si potrà fare», ha esordito Vittoria Borghetti, «dato che al momento abbiamo di fronte un’amministrazione comunale uscente ed è già partita la campagna elettorale dell’amministrazione commissariata nel 2013, dell’ex sindaco Alessandro Reggiani. Si tratta di vedere cosa chiede la cittadinanza». Sullo sfondo del dibattito che è seguito, i temi della discarica di Ca’ Filissine, del bilancio comunale e del mantenimento di servizi, in primo piano le manutenzioni stradali. Si sono registrati interventi di Samuele Baietta del M5S - «Lavoriamo per una Pescantina migliore» - di Paolo Pezzo del Movimento Ambiente & Vita - «No al progetto mostro per la discarica, ma colloquieremo con chi si presenterà». Il tema dei profughi e delle criticità emerse al loro arrivo e nella gestione di Villa Vezza è stato ricordato da Jacopo Vezza che ha puntato il dito: «L’amministrazione è stata assente. La prossima dovrà fare più attenzione ai temi discarica e profughi». «Ma i Consigli comunali sono deserti», ha rimarcato Paolo Ferroni, «i 200 candidati in lista nel 2014 sono spariti nel nulla. Ci vuole più partecipazione». Damiano Berzacola, sconfitto da Cadura al ballottaggio, ha indicato «il lento decadimento di Pescantina» e la necessità di «scuotere le coscienze dei pescantinesi». Quindi è intervenuto Lorenzo Mascanzoni, presidente del Consiglio comunale: «C’è bisogno di preparazione per amministrare: nessuno può improvvisare per affrontare temi non semplici. L’amministrazione comunale si è trovata coi nove decimi dei capitoli del bilancio in dissesto. Spararle grosse non serve a nessuno: importante è conoscere la macchina amministrativa e capire cosa si può fare». Fortemente critico Giorgio Girelli, già vicesindaco: «Pescantina è tra i 10 Comuni peggiori: un’amministrazione è fallita, se non fa manutenzione». Altri problemi sul tappeto rappresentati dai cittadini, le condizioni della strada alzaia e appelli alla partecipazione. «È venuta mancare la coesione sociale», ha sottolineato Paolo Zecchinelli, già assessore. «Questa amministrazione non è di moda: serve trovare coesione in questo anno: peggio di così si fa fatica. Serve una ripartenza». Ha concluso Franco Bendetti: «Bisogna lavorare per un sindaco di tutti, ora c’è il sindaco di una minoranza». «Non prendiamo come oro colato i risultati delle politiche», ha ribadito Vittoria Borghetti, «nelle elezioni comunali valgono molto di più le persone». Grande assente al dibattito la Lega di Davide Pedrotti. •

Lino Cattabianchi