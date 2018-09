«Accogliamo chi bussa alla porta della nostra vita»

«Allargare la tenda del cuore accogliendo persone che subiscono violenza e oppressione e bussano alla porta della nostra vita»: è questo l’appello del vicario episcopale, monsignor Roberto Campostrini, durante l’omelia alla messa di commemorazione del 52° anniversario dell’inaugurazione del Monumento agli ex internati di Balconi. «E soprattutto», ha ribadito il prelato, «che questa non diventi solo una data, ma si trasformi in memoria grata e feconda, capace di generare uno stile di cura, premura e accoglienza». Si è aperta con questo monito a non dimenticare l’annuale celebrazione al monumento di Balconi, disegnato dall’architetto Mirko Vucetich, realizzato sotto la direzione del vicepresidente dell'Anei (Associazione nazionale ex internati) Enea Ronca e voluto dal senatore Paride Piasenti. Al centro il ricordo dell’odissea degli internati militari italiani nel lager nazisti, catturati e avviati in Germania dopo l’8 settembre 1943, in migliaia morti di stenti e di fame. «Dopo quel periodo buio, rischiarato dall’eroica solidarietà delle nostre volontarie che hanno accolto i reduci dai campi», ha sottolineato il sindaco Luigi Cadura, «è stata costruita l’Unione Europea che ci ha garantito 70 anni di pace. Credo che dalla storia del nostro passato derivi l’obbligo morale di essere all’altezza di quegli esempi di abnegazione e altruismo che sono la parte più preziosa della commemorazione di oggi». Come segno di gratitudine il sindaco ha appuntato la medaglia d’oro al labaro dei volontari del «Campo reduci Pescantina 1945», rappresentati da Argia Rizzotti, Rosa Righetti e Luigina Fumaneri nel ricordo di Alda Antoli, con la dedica «A coloro che hanno saputo accogliere e soccorrere». Poi è intervenuto il viceprefetto Giorgio Spezzaferri: «Queste sono mani che chiedono libertà, che si distendono in forma di croce, in un abbraccio dal buio alla luce. Il male ha le gambe corte e deve prevalere il fronte comune istituzionale perché gli errori del passato non si ripetano». «Questo monumento ci ricorda la gara di amore per il prossimo», ha commentato l’onorevole Francesca Businarolo. Pino Caldana, vicepresidente della Provincia ha ricordato un episodio della sua storia famigliare. «Una pagina triste: un mio zio è morto a Mauthausen, i suoi diritti sono stati calpestati. Non deve accadere più». Wojciech Kudelski, sindaco della cittadina polacca di Siedlce, gemellata con Pescantina, ha incentrato il suo intervento sull’Europa «culla di civiltà e libertà nel segno del cristianesimo». E ricordando il dramma della Polonia ha concluso: «Siamo contenti di essere in Europa per crescere insieme: mai più fascismo». Presenti le delegazioni delle associazioni dei reduci e dell’Anei di Vicenza, Padova e Brescia. «Mai più reticolati nel mondo», ha ribadito Roberto Benedetti, figlio di un internato. Toccanti le letture dei ragazzi degli istituti comprensivi di Pescantina, guidati dalle insegnanti e dalle dirigenti Elisabetta Peroni e Rossella De Vecchi, nel ricordo di Anna Frank. Il coro Monti Lessini ha chiuso con «Signore delle cime». Il Corpo bandistico Città di Bussolengo, diretto da Luciano Brutti, ha intonato l’Inno d’Italia. Ha condotto la cerimonia Luca Piran. •

Lino Cattabianchi