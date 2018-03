Pasqua e sagra, binomio festoso per cinque giorni

A Sant’Ambrogio di Valpolicella è un appuntamento ormai consolidato: è la Sagra di Pasqua, nata sulle ceneri di quella antica (negli anni ’90 del secolo scorso si ridusse ai minimi termini, ma nel 1999 un gruppo di ambrosiani ebbero il desiderio di risollevarla con straordinario impulso), anticipata domenica scorsa dalla corsa podistica non competitiva «A pie’ fra le preare con gli amici» che ha riscosso notevole successo. La festa, di base al quartiere fieristico, ora entra nel vivo. DOMANI alle 21 il concerto Manita in tour reggaeton/ pop latino. SABATO sarà la volta del Valpolicella Hip Hop Festival con l’esibizione delle varie categorie a partire dalle 11, le fasi finali alle 17.30 e le premiazioni alle 18.30. Alle 19.30 Zumba Fitnes Party con Cristian Bonet. Manifestazione collaterale partendo dalle 8.30 del mattino è l’8° Memorial Marco Savoia di calcio al campo sportivo Montindon. DOMENICA, alle 17, aperitivo con i Bacco & Tabacco e alle 21 ballo liscio con l’orchestra Ruggero Scandiuzzi. LUNEDÌ alle 9 la finale del torneo di calcio e il torneo di scacchi Gran Prix del Veneto a Villa Brenzoni Bassani promosso dal Circolo Scacchistico Valpolicella. In programma animazione con giocolieri ed equilibristi e alle 21 concerto Timeout 883 Tribute band. MARTEDÌ alle 10 messa votiva a San Zeno in Poja, in onore del patrono della diocesi. A seguire festa campestre; alle 21 musica con l’orchestra Susanna Pepe. «La sagra», dichiara il presidente del comitato che conta 70 soci volontari, Roberto Semprebon, «si svolge nel solco della tradizione che può vantare di avere nel programma della manifestazione l’evento Hip Hop più importante dell’intero panorama nazionale oltre che di risonanza internazionale. Inoltre funzioneranno chioschi con specialità, l’area degustazione dei vini della Valpolicella, di birre artigianali e cocktail e il luna park». Per tutta la durata della sagra, che ha il patrocinio del Comune, si può visitare la mostra collettiva di pittura a Villa Brenzoni Bassani, la mostra fotografica a cura di Riccardo Cecchini e partecipare alla pesca di beneficenza parrocchiale organizzata dai genitori della scuola dell’infanzia del capoluogo Conclude il sindaco Roberto Zorzi che con il vice Renzo Ambrosi ha rifondato la Sagra: «L’antica manifestazione è un punto di riferimento aggregativo irrinunciabile, con iniziative che spaziano dallo sport alla musica, dall’ arte alla cultura». •

Mirco Franceschetti