Sul podio al Palio del Recioto Il segreto è l’enologa Claudia

Dai segreti del nonno, con cui andava nel vigneto da bambino, a scuola di innesti e trucchi del mestiere, al palato delle donne e al talento dei giovani nel produrre vino e promuovere la Valpolicella. Il negrarese Giuliano Franchini, imprenditore affermato nel settore dei generatori di vapore a uso domestico o industriale e viticoltore per passione, in questi anni ha puntato tutto sulle nuove generazioni e su un’enologa donna di 26 anni, Claudia Marchesini, nell’azienda vinicola che porta il suo cognome. Una scelta di cui va fiero e che lo ha premiato, stando al risultato ottenuto alla gara enologica del Palio del Recioto a cui Franchini Agricola ha concorso insieme ad altre 17 cantine valpolicellesi. Il suo Recioto, infatti, seguito passo passo dalla Marchesini, si è piazzato al primo posto davanti a quello delle aziende Fratelli Recchia e Cantina Valpolicella Negrar, che si sono dovute accontentare del secondo e terzo posto. Un risultato che va a braccetto con un’edizione del Palio dal tocco fortemente femminile, impresso anzitutto dall’assessore alle manifestazioni e al turismo Camilla Coeli e dalla coordinatrice della festa Fabrizia Corradi, ma anche dalle tante volontarie o lavoratrici impegnate nei giorni dell’evento e dalle manifatture artigianali di qualità esposte nelle bancarelle che in molti casi erano opera di donne. Un risultato niente male per un produttore che partecipa al Palio da soli due anni e che l’anno scorso, al suo debutto nel concorso, si era aggiudicato il quarto posto arrivando a un soffio dal podio. «Ho creato un gruppo di giovani di cui vado fiero e un prodotto che mi rende ancora più orgoglioso della terra in cui sono nato e vivo», spiega Franchini, negrarese doc e fan della proposta del Comune di ripristinare l’antica denominazione Negrar di Valpolicella. «Ho iniziato a fare il vino per amore, ricordando il tempo che trascorrevo con mio nonno nel campo, ma senza temere l’innovazione». Scegliere un’enologa, del resto, non è da tutti. «Credo che le donne abbiano un senso del gusto diverso e superiore a quello degli uomini. Claudia Marchesini è molto brava, conosce la Valpolicella e qui ha studiato alla scuola di enologia che ha sede a San Floriano, ma è stata anche in California e Nuova Zelanda molti mesi per fare esperienza e imparare. Ama il suo lavoro e questo per me conta moltissimo». Nativo di Villa, località a nord del capoluogo, Giuliano Franchini da molti anni viaggia nel mondo per la sua attività e a questo lavoro ha aggiunto pure la promozione di storia, tradizioni e arte del vino della sua terra natia. Arrivando alla fine a imbottigliare il suo, di vino, e a vincere la festa più prestigiosa dell’intera vallata di Negrar. «Gareggerò ancora, e che vinca il migliore», conclude. •

Camilla Madinelli