«Splendore a Shanghai» Manfredi e l’avventura

Letteratura, musica, fumetto. È una leggenda in tutti e tre questi campi Gianfranco Manfredi, che con il romanzo Splendore a Shanghai (Skira, 2017) è uno dei tre finalisti dell’edizione 2018 del Premio biennale di letteratura avventurosa Emilio Salgari. Manfredi, 69 anni, nato a Senigallia, autore di oltre 300 canzoni (Ma chi ha detto che non c’è, nell’album Ma non è una malattia) è la più famosa), di numerose sceneggiature cinematografiche e televisive, di saggi di critica musicale, incontrerà i lettori della Valpolicella e di Verona domani, alle 18, a villa Rizzardi in località Poiega. A dialogare con lui ci sarà Claudio Gallo, grande esperto di Salgari e di fumetti, per andare a fondo della storia narrata in Splendore a Shanghai: tra gli anni Venti e Trenta del Novecento un giovane pianista di provincia, Doremì, viene ingaggiato per un concerto in Oriente e arriva in una Shanghai all’avanguardia mentre sullo sfondo c’è l’ormai imminente conflitto contro il Giappone. L’appuntamento fa parte della rassegna letteraria «L’avventura oltre l’avventura. Otto aperitivi con narratori del nostro tempo», iniziata presentando gli autori selezionati dalla giuria di esperti (Omar Di Monopoli, Matteo Strukul e ora Manfredi) per questa settima edizione del premio intitolato a Salgari, organizzato insieme dall’ assessorato alla cultura del Comune di Negrar, dall’Università del Tempo libero, dalla libreria Terradimezzo di Bussolengo, dall’associazione e rivista Ilcorsaronero e dal mensile Pantheon. Verona Network con la partecipazione di altri gruppi e sostenitori. Nel primo pomeriggio di domani, inoltre, prima di arrivare in Valpolicella, Gianfranco Manfredi incontrerà i detenuti della Casa circondariale di Montorio, All’incontro a villa Rizzardi si partecipa liberamente, mentre ormai è vicino il gran finale del premio Emilio Salgari, previsto sabato 27 ottobre proprio a villa Rizzardi di Negrar, con inizio alle 17.30 e la partecipazione di tutti e tre gli autori selezionati. A uno di loro andrà il premio finale della giuria popolare, che lo incoronerà vincitore. Per gli appassionati di fumetti, Manfredi è il papà anzitutto di Gordon Link, uno scanzonato cacciatore di fantasmi con cui ha debuttato nel mondo delle storie a strisce nel 1991. Dal 1994, inoltre, collabora con Sergio Bonelli Editore, scrivendo numerose sceneggiature per Dylan Dog e Nick Raider. Nel 1997 firma la serie di ambientazione western Magico Vento e nel 2005 fa il suo esordio come sceneggiatore di Tex. Dall’ottobre 2014 al novembre 2016 crea il suo ultimo personaggio seriale, Adam Wild. •

Camilla Madinelli