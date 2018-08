Scuola calcio per bambini e bambine

Comincerà a settembre un nuovo anno di Scuola Calcio per bambini e ragazzi, sia maschi che femmine, promossa dalla Polisportiva Negrar. Le iscrizioni si apriranno il 27 agosto e saranno possibili fino al 7 settembre, termine ultimo perché i piccoli giocatori possano partecipare alle prime partire del campionato autunnale Figc. IN QUELLA SETTIMANA, dalle 18.30 alle 19.30, al campo sintetico di Negrar in via Cavalieri di Vittorio Veneto, allenatori e preparatori atletici raccoglieranno i nominativi di bambini e bambine nati dal 2013 al 2008 e di ragazzini e ragazzine nati dal 2007 al 2005. Alla richiesta va allegato un certificato medico per attività sportiva in corso di validità. In un volantino che è stato distribuito in tutto il paese e diffuso sui social network, con tanto di fotografie allegre che provano anche alcuni risultati ottenuti, la Polisportiva Negrar fornisce tutta una serie di indicazioni ai genitori che intendono iscrivere per la prima volta i loro figli oppure rinnovare la partecipazione ad allenamenti e partite. «BAMBINI e bambine che desiderano iniziare questa nuova esperienza possono iscriversi per un periodo di prova di un paio di settimane senza alcun costo», spiegano, precisando che «durante i mesi invernali Piccoli Amici e Primi Calci (le categorie di appartenenza dei calciatori più piccoli, ned) svolgeranno l’attività in palestra». Il programma didattico sportivo, inoltre, «sarà sviluppato sotto la supervisione degli allenatori del settore giovanile dell’Hellas Verona con cui la società è affiliata». Per ulteriori informazioni, telefonare al 348. 4917406 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo polisportiva.negrar@gmail. com.

C.M.