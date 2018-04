Pedalare tra colline e vigneti in Valpolicella

Il gruppo «Valpolicella Bike», aderente alla Fiab-Amici della bicicletta di Verona, organizza per domenica 22 aprile una ciclo-escursione tra le colline, i vigneti e i sentieri della Valpolicella, aperto a tutti coloro che amano pedalare e le gite fuori porta in mezzo alla natura, insieme alla famiglia o agli amici. I punti di ritrovo sono due: alle 8.30, in via Vittorio Veneto a Negrar, in centro, ossia tra la strada provinciale 12 dell’Aquilio e piazza Vittorio Emanuele II; alle 9, invece, in piazza del Porto a Parona, vicino all’ufficio postale. Il percorso scelto per l’escursione, lungo circa 60 chilometri e adatto a tutti purché le gambe siano un po’ allenate, si snoderà tra strade asfaltate e anche per stradine sterrate. Per partecipare alla gita in bicicletta è necessario iscriversi, ma bisogna verificare se ci sono ancora posti disponibili: il numero di riferimento è il 347.3902762. Bambini e ragazzi minorenni potranno partecipare soltanto se accompagnati da un adulto. Il costo dell’escursione è di 10 euro a persona (quota comprensiva di assicurazione infortuni). Gli organizzatori del «Valpolicella Bike» raccomandano di avere un casco, che la bici sia in ordine e di portarsi una camera d’aria di scorta. •

C.M.