Palio del Recioto Tra natura e arte il vino è al centro

Al centro il vino: tutto intorno assaggi gastronomici, appuntamenti culturali e artistici, eventi sportivi per ragazzi e adulti. A Negrar, tra via Mazzini, via Roma e piazza Vittorio Emanuele, con spettacoli e musica che tornano in piazza dopo alcuni anni al Palatenda in zona campi sportivi, da domani a martedì 3 aprile è di nuovo Palio del Recioto e dell’Amarone. Quest’anno, per la sessantaseiesima edizione, è tutto nelle mani del Comune, senza il braccio operativo della Pro loco Emilio Salgari con cui c’è stato dialogo ma poca intesa. LE ASSOCIAZIONI. L’amministrazione Grison ha chiesto nei mesi scorsi la collaborazione delle associazioni di capoluogo e frazioni: hanno risposto alla chiamata il comitato Arena Verde, La Malga di Prun, il gruppo Festa di Fiamene e La Vigna, donando ognuno volontari e tempo alla kermesse più importante di Negrar. A diverso titolo, inoltre, sono coinvolti nel Palio la Coldiretti, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, la Strada del Vino Valpolicella e l’Utl (Università del tempo libero) di Negrar. Le festa vera e propria in centro dura fino al 2 aprile; il giorno seguente invece sarà festa per gli amanti del ciclismo grazie alla corsa ciclistica internazionale Gran Premio Palio del Recioto, riservato agli atleti Under 23. MARCHIO VALPOLICELLA. L’edizione 2018 del Palio è contrassegnata dal nuovo marchio promozionale con logo colorato e slogan «Natura, arte e sapori», creato per la Valpolicella grazie alla sinergia tra otto comuni e la regia della Strada del Vino Valpolicella. Prima la Vetrina dell’Amarone a villa Mosconi Bertani, a Novare, agli inizi di marzo, e ora il Palio nel capoluogo sono l’occasione ideale, secondo l’assessore al turismo, alla promozione del territorio e alle manifestazioni Camilla Coeli, per far conoscere questo marchio d’area al grande pubblico. L’idea è renderlo il simbolo di un marketing turistico condiviso, per gestire e sviluppare al meglio la Valpolicella come destinazione di viaggio. «Consapevoli della vocazione turistica del territorio, con paesaggi e beni artistico-architettonici di pregio, e dell’esigenza di mettere in rete i diversi attori economici», spiega Coeli «proseguiamo nella collaborazione con le associazioni locali, la Strada del Vino e gli stakeholder per promuovere luoghi di interesse e il nostro prodotto principe, il vino». Così per questa edizione il comune insieme alla Strada del Vino ha abbinato alcuni pacchetti turistici. «Il Recioto è da sempre anche simbolo di ospitalità e accoglienza», sottolinea il sindaco, Roberto Grison. FESTA LOCALE. Ma, turisti a parte, il Palio del Recioto e dell’Amarone dei giorni pasquali rimane la festa più sentita e partecipata da negraresi e altri veronesi per una passeggiata dopo il pranzo in famiglia, una Pasquetta alternativa, una chiacchierata insieme ai produttori vinicoli. Sono 18 le cantine che faranno assaggiare il loro Recioto e che partecipano al concorso enologico coordinato dal Consorzio, in una gara che rappresenta il cuore della manifestazione per chi ama il vino e il suo mondo. Gli stand con le cantine aprono domani alle 17 e chiudono i battenti alle 22. Domenica e lunedì aprono alle 10 e rimangono aperti fino alle 22: riconfermata dunque l’apertura serale, parecchio apprezzata nelle ultime edizioni. Tutt’intorno alle cantine, saranno presenti stand di prodotti tipici, hobbistica, artigianato e ristorazione. GLI EVENTI. Il programma di eventi abbinati mira a soddisfare i cinque sensi e non solo il gusto. Domani il Palio si interseca con la rassegna «Sguardi sul femminile»: alle 10, in Corte Vason Caprini in via Umberto I, la scrittrice e giornalista Claudia Farina presenta il libro Catari sul Garda. Maddalena l’apostola e il vescovo donna. Alle 11, sempre alla Corte, aprono le mostre Negrar: Salgari, Vino, Valpolicella organizzata da Utl, e la raccolta di vecchi documenti e fotografie Negrar: Come eravamo, allestita all’auditorium della scuola primaria in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Alle 13.30 parte il Recioto bike tour a cura di Valpolicella Bike. Infine, alle 16.30 in piazza dimostrazione di ballo moderno, classico, hip pop a cura della palestra New Oblò e alle 19.30 concerto dei Senza Fissa Dimora, band tributo ai Nomadi. •

C.M.