Negrar di Valpolicella, scatta il penultimo verde

Semaforo verde, in consiglio regionale, al ripristino della denominazione Negrar di Valpolicella. I consiglieri del Veneto hanno votato all’unanimità a favore della proposta avanzata dall’amministrazione Grison con il supporto di un Comitato promotore che ha raccolto documenti e storia su come e perché fino a pochi decenni fa il nome del comune di Negrar portava sempre con sé anche il nome Valpolicella. Dando il loro parere favorevole, gli amministratori veneti hanno avvallato di fatto la scelta già fatta settimane fa dalla Prima commissione consiliare regionale. «Viene premiato così lo spirito d’iniziativa di un’amministrazione che ha colto a pieno l’opportunità della promozione turistica attraverso la valorizzazione dell’ambiente produttivo e paesaggistico», sottolinea la vice capogruppo del Pd in consiglio regionale, Orietta Salemi. Da veronese a Venezia, Salemi ha seguito in prima linea l’iter per la modifica della denominazione. Soddisfatti il vice sindaco di Negrar, Fausto Rossignoli, che rimarca l’importanza di una votazione unanime in consiglio regionale, e il coordinatore del Comitato promotore, Ezio Vai, che rimarca invece le valenze socio-culturali ed economiche dell’ intera operazione. «Abbiamo raccolto molta documentazione storica su come, fino al 1970 e oltre, sia stato in uso Negrar di Valpolicella», spiega Vai. «Ora ci metteremo al lavoro per il referendum». L’ultima parola sulla denominazione da usare in futuro, infatti, spetterà ai residenti nel Comune. Dalla Regione sarà predisposta una legge ad hoc per indire un referendum, sicuramente dopo l’estate, e verranno interpellati i cittadini sul tema. «Il cambio di denominazione dà un valore aggiunto», continua Salemi «perché si fonda sulla riconoscibilità di prodotti, aziende, servizi propri delle attività economiche trainanti dell’area della Valpolicella. Negrar segue a precedenti interessanti e lodevoli del Veronese, come Costermano e, più in là nel tempo, Brenzone e Castelnuovo per i comuni della riviera del Garda. Questa scelta significa usare un brand con il suo prodotto di eccellenza come volano per un Comune che vanta tradizioni storiche e culturali e che fa risalire le sue fiere legate al vino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Una scelta positiva quindi, che ha visto un iter veloce in Regione e che sono felice di aver contribuito a portare a termine». Tutta l’operazione, insomma, secondo i promotori potrà dare più valore all’economia locale e allargare l’indotto delle produzioni di eccellenza. Senza dimenticare che, conclude Rossignoli, «il costo dell’intera operazione è pari a zero sia per il Comune, le cui spese saranno integralmente rimborsate dalla Regione, sia per i cittadini, che potranno mantenere fino a scadenza tutti i loro attuali documenti». •

Camilla Madinelli