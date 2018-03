Marcello Simoni, il maestro italiano del thriller storico

In Valpolicella arriva domani il maestro italiano del thriller storico Marcello Simoni, all’interno della rassegna letteraria «L’avventura oltre l’avventura. Otto aperitivi con narratori del nostro tempo»: alle 18, a villa Mosconi Bertani di Novare (Arbizzano), Simoni dialogherà con Giovanni Ridolfi in un incontro a ingresso libero per presentare Il monastero delle ombre perdute (Einaudi, 2018) agl amanti del mistery e dei viaggi a ritroso nel tempo. Il romanzo è ambientato a Roma nel 1625, a metà di un secolo in cui superstizioni ed enigmi si intrecciano alla lotta contro il potere della Chiesa e dell’Inquisizione: la giovane Leonora Baroni scova nei cunicoli delle catacombe di Domitilla un cadavere e, poco distante, una donna completamente nuda con la faccia di capra; a indagare su questo ritrovamento sarà l’inquisitore fra’ Girolamo Svampa (già protagonista de Il marchio dell’inquisitore), richiamato dal segretario della Congregazione dell’Indice, padre Francesco Capiferro, dal suo esilio in Toscana. Simoni, ex archeologo e bibliotecario nativo di Comacchio, con il suo romanzo d’esordio Il mercante di libri maledetti (Newton Compton, 2011) è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. Ha poi confermato il suo talento con tante altre storie di successo ed è tradotto in 20 Paesi. A Negrar è il sesto autore italiano invitato per gli aperitivi letterari dall’assessorato alla cultura del Comune e dall’Utl (Università del Tempo libero), con il sostegno di varie realtà private e associazioni, nell’ ambito dell’esperienza del premio biennale di letteratura avventurosa Emilio Salgari. Al termine dell’incontro ci sarà un rinfresco con i vini della Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani e alcuni assaggi gastronomici preparati dall’Utl di Negrar. Chi desidera può anche partecipare alla cena a cui interverrà l’autore, organizzata dopo l’incontro alla trattoria Caprini di Torbe (a pagamento). Info e prenotazioni: 345 0578045. •

Camilla Madinelli