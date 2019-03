L’alchimia tra vino e formaggio

Il bello e il buono dei formaggi abbinati ai vini giusti e ai piatti veronesi. Sabato prossimo, il giorno seguente alla Giornata internazionale della donna, la Cantina Valpolicella Negrar propone nella sede in via Ca’ Salgari un appuntamento tutto al femminile per la serie «Vino e territorio». I partecipanti all’evento, infatti, potranno ascoltare tre professioniste dell’enogastronomia che daranno loro preziosi consigli in fatto di formaggi, vini e ricette della tradizione veronese, testando direttamente a tavola quanto viene raccontato. Alle donne presenti all’iniziativa, inoltre, sarà donata una bottiglia di Valpolicella classico superiore Domìni Veneti della collezione Pruviniano, prodotto nella valle di Marano. S’inizia alle 11 con Chiara Tosi, maestro assaggiatore Onaf di Verona, che condurrà una lezione con degustazione di quattro formaggi rappresentativi del territorio veronese: caciotta vaccina fresca, Monte veronese dop Mezzano, Grana padano dop 18 mesi e Monte veronese dop di malga 24 mesi presidio Slow Food. Alle 12.30 s’incontrerà a tavola la cuoca Ada Riolfi dell’Enoteca della Valpolicella di Fumane, che svelerà le ricette del convivio, tradizionali e creative al contempo, abbinate a vini Domìni Veneti raccontati da un’esperta sommelier Ais Veneto: Raudii Igt, collezione Pruviniano, Valpolicella Superiore, Ripasso e Amarone e Amando, la tipologia ammandorlata del Recioto. Al termine del pranzo, alle 15, chi desidera può partecipare alla visita guidata della cantina condotta da Marina Valenti, che porterà a scoprire il fruttaio storico, il caveau delle riserve e la bottaia d’autore in cui l’Amarone matura in oltre 360 botti in rovere di Slavonia da 50 ettolitri. Quota di partecipazione: 50 euro a persona. Occorre però prenotarsi, entro mercoledì 6 marzo alle 12, scrivendo una e-mail all’indirizzo eventi@dominiveneti.it oppure telefonando al numero 345 8663048.

C.M.