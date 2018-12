Incendio con esplosione nella sala prove

Tanta paura, ma nessun ferito e nessun’altra abitazione danneggiata e sgomberata per precauzione, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, a seguito dell’incendio e della violenta onda d’urto che mercoledì, poco dopo le 18.30, ha distrutto l’interno di un appartamento privato adibito in parte a sala prove ad uso di un band locale formata da giovani. Tutto l’appartamento, in uno stabile in parte terminato e in parte rimasto al grezzo, adesso è chiuso dai sigilli dell’autorità giudiziaria ed è stato posto sotto sequestro penale con un’azione congiunta tra vigili del fuoco e carabinieri. Mercoledì sera una squadra di pompieri giunta da Verona e alcuni vigili di supporto sono rimasti a domare l’incendio e accertare lo stato strutturale dell’edificio per alcune ore, fino alle 22 circa. Ora le cause dell’esplosione ed eventuali responsabilità sono al vaglio del Niat, il Nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco. Ieri mattina gli investigatori di questo nucleo speciale si sono recati sul posto e in municipio, per iniziare a ricostruire l’accaduto e verificare lo stato degli immobili interessati. Le indagini sono appena iniziate, ma gli esperti dei vigili del fuoco attivati per andare a fondo della questione un’idea stanno iniziando a farsela. Grazie agli esiti dei primi sopralluoghi e all’esperienza maturata nel tempo. «Con buona probabilità si è prima innescato l’incendio nella sala in cui venivano fatte le prove e poi questo ha attivato la detonazione, che ha raggiunto da lì altre stanze» afferma un operatore Niat inviato a Negrar. Sottolinea che è ancora presto per dire qualcosa di più preciso, al vaglio ci sono varie ipotesi. Aggiunge però che «l’onda s’urto scatenata dall’innesco dell’incendio si è propagata per circa otto metri». All’interno molte tramezze che dividevano le stanze sono saltate, per non parlare dei vetri andati in frantumi. I danni interni sono ingenti, insomma, ma limitati a quel piano. L’appartamento superiore non ha riportato conseguenze. Un cumulo di materiale annerito dalla fuliggine sta lì, all’ingresso di quel che è rimasto di quel piccolo regno musicale, a suggerire ciò che è successo e che fortunatamente non ha provocato feriti. Eppure nei negozi e nelle attività commerciali situate a poca distanza, su quella stessa via, mercoledì sera nessuno ha sentito lo scoppio. Tutti hanno sentito le sirene e notato il passaggio dei mezzi dei pompieri, ma niente di più. Interpellati, alcuni non sanno davvero nulla, altri forse hanno solo voglia di non parlare. Chiusi in negozio, al riparo dal freddo e intenti nelle loro attività, alcuni commercianti ignorano davvero cosa sia successo. Altri, più semplicemente, dopo le 18.30 avevano già abbassato le serrande. Non sa niente neppure un vicino che vive di fronte e che accede a casa dalla stessa corte posta di fronte alla scuola primaria, a pochi passi dai campi da calcio e pure dalla caserma dei carabinieri per la cui riapertura proprio ieri mattina amministrazione comunale e alti comandi dell’Arma hanno firmato le carte necessarie alla consegna definitiva dell’immobile dall’ente locale ai carabinieri. Lì la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’edificio è appena stata ultimata e la stazione dell’Arma riaprirà presto. A pochi passi invece, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, servirà un po’ di tempo per capire cosa sia accaduto nell’appartamento andato a fuoco e perché. Quel che è certo che la musica, ora, è muta. •

Camilla Madinelli