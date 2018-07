Il teatro di Goldoni preludio alla prima volta della danza

Spettacoli teatrali di qualità al fresco delle colline. Torna ad Arbizzano a villa Albertini, nel parco secolare annesso alla villa di proprietà comunale, la rassegna ScenArbizzano. È ideata e organizzata dall’associazione culturale Quinta Parete con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Negrar, entrambi impegnati a favorire momenti di aggregazione ed esperienze artistiche interessanti. La quarta edizione prevede una nutrita selezione di spettacoli di alcune tra le eccellenze amatoriali e professionali del territorio veronese e oltre. «ScenArbizzano è frutto di una ricerca che vuole ampliare l’offerta del più ampio cartellone Negrar d’Estate», spiega l’assessore negrarese a cultura e manifestazioni, Camilla Coeli, «che a Villa Albertini ha già visto il successo degli spettacoli dedicati al teatro popolare». La rassegna, con la direzione artistica di Federico Martinelli, comincia questa sera, alle 21, con La bottega del caffè di Carlo Goldoni messa in scena dalla compagnia La Bottega di Concordia Sagittaria (Venezia), una delle più attive e note del Veneto orientale. Un grande classico del teatro italiano, che porta a Negrar nel contesto di villa Albertini, per la prima volta, una compagnia non veronese. Il biglietto intero costa 8 euro, previste riduzioni o gratuità per bambini e ragazzi. L’intento, spiega Martinelli, «è ampliare l’offerta e il fervore culturale attraverso il lavoro di altre realtà culturali che ci circondano, diffondere stili teatrali eterogenei all’ insegna della varietà e del confronto». Non un solo genere, infatti, per l’estate negrarese alla villa di Arbizzano, ma una nutrita selezione di testi e impostazioni drammaturgiche dalla commedia al classico, dal musical alla danza, fino alla commedia sentimentale e al giallo. «Così sarà una vera e propria festa del teatro», rimarca Martinelli, «un messaggio chiaro e forte reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione che ha permesso, negli anni, di proporre un cartellone sempre più coinvolgente». Quest’anno poi, a suggellare una nuova forma d’arte che entra a far parte della proposta a pieno titolo, lo spettacolo Fil - Felicità interna lorda di ErsiliaDanza (mercoledì 1° agosto, a ingresso libero) porterà la danza all’interno di ScenArbizzano, finora dedicata esclusivamente al teatro. Seguiranne altri sette spettacoli, sempre con inizio alle 21, nelle sere del mercoledì o del venerdì, da Boccaccio a testi più moderni, recitati da attori professionisti o amatoriali. •

Camilla Madinelli