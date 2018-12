Il presepe fatto in casa in onda sulla Bbc

Piace ai bambini e pure agli inglesi, arrivati con una troupe dell’emittente britannica BBC il giorno di Santa Lucia, il grande presepe ricco di animali e personaggi costruito da Luca Residori a casa sua, ad Arbizzano. La passione gli è stata trasmessa dal nonno Libio e dal papà Fulvio, quando era bambino. E non se n’è più andata. «Da oltre dieci anni compro statuine, cercandole nei siti delle aziende specializzate», afferma Residori, che lavora nel mondo dello spettacolo. Mai come quest’anno, però, ha deciso di dare corda a questa passione di famiglia impiegando molto del suo tempo libero. Ha raccolto il muschio nei boschi vicino Novare, si è procurato cinque sacchi di ghiaia per cortili e sentieri, ha usato farina di mais per la sabbia del deserto. Per la costruzione vera e propria Residori ha iniziato tre mesi fa, ogni sera, sia assemblando i meccanismi acquistati nelle fiere dell’elettronica per far muovere statuine, oggetti e mulini sia costruendo la tenda rossa sotto cui si cela un vero spettacolo: una distesa di colline alternate a deserto, oasi, contrade, maneggio e laggiù, in fondo, la grotta in cui nasce Gesù Bambino. Intorno al bambinello è un tripudio di scene e attività legate alla vita quotidiana nei campi, in fattoria, nella natura e persino nella legione romana. IL PRESEPE è organizzato per aree tematiche. Per l’occhio e la curiosità non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si passa dalla lavandaia che va su e giù da una mulattiera ai legionari disposti in file ordinate vicino a giraffa, ippopotamo, elefanti e cammelli. Poco più in là, tra le palme, ci sono pure lupi, orsi e oranghi. E ancora: il pescatore che prepara le reti, il contadino che raccoglie il fieno e quello che ara la terra, il vecchietto che sgarza la lana. «Lo facevo anche io, da bambino, con mio nonno» rivela Residori. È stato proprio il nonno a regalargli la grotta che ha posizionato nel suo presepe, voluto anche come un gesto d’amore verso i suoi cari. Al successo o alla divulgazione del risultato finale non aveva minimamente pensato. «L’ho fatto per me, per continuare quella tradizione che ho appreso in famiglia», spiega. «Ai primi bambini a cui ho mostrato il presepe quasi per caso, però, figli di amici o qui del paese, è piaciuto così tanto che alcuni hanno chiesto e ottenuto di tornare una seconda volta». Così ora sta pensando di accogliere a casa, in piccoli gruppi, bambini e adulti che vogliano vedere il presepe prima di Natale. Per contatti e dettagli è possibile andare sulla pagina facebook Luca Residori. •

Camilla Madinelli