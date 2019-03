Esperti di medicina al convegno scientifico

Se braccia e gambe si gonfiano dopo un intervento chirurgico, dando origine a un linfedema, serve un trattamento di fisioterapia adeguato per scongiurare l’aggravamento. Sarà proprio questo il tema del convegno promosso per oggi, a partire dalle 15, all’hotel Villa Quaranta a Ospedaletto di Pescantina dal dottor Paolo Tamellini, responsabile dell’Unità operativa di Flebologia dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria e responsabile regionale veneto della Società italiana di flebologia (SIF). Interverrà anche il dottor Domenico Corda, uno dei massimi esperti di linfedema in Italia, che terrà una lettura magistrale. Il linfedema, spiegano gli specialisti del Sacro Cuore, è il ristagno patologico di liquidi nei tessuti dovuto a un’insufficienza del sistema linfatico. Si presenta come un gonfiore anomalo agli arti superiori e inferiori, ma spesso colpisce un arto solo per volta. Può essere di natura congenita, ma nella gran parte dei casi è dovuto a interventi chirurgici oncologici che richiedono l’asportazione dei linfonodi, come la mastectomia o gli interventi addomino-pelvici. La patologia verrà analizzata venerdì pomeriggio dal punto di vista sia dell’internista sia del chirurgo, ma soprattutto sarà messo in luce quanto sia importante la fisioterapia mirata. «Il trattamento indicato è in particolare il linfodrenaggio, che tramite una compressione manuale riattiva i vasi linfatici affinché svolgano la funzione di drenaggio», spiega Tamellini. «Si tratta di una patologia cronica che non deve essere trascurata. La linfa che ristagna nei tessuti contiene plasma, globuli bianchi e proteine: queste ultime in parte degradano, in parte provocano un ispessimento fibrotico dei tessuti, indurendo l’edema e rendendolo irreversibile e invalidante. A questi stadi il linfedema spesso non è più trattabile con la fisioterapia ed è necessario, quando è possibile, ricorrere all’intervento chirurgico». Nell’ambito del Cancer Care Center per la presa in carico del paziente oncologico, attivato da qualche anno all’Irccs di Negrar, all’ospedale Sacro Cuore funziona un ambulatorio settimanale dedicato al linfedema, che afferisce al servizio di Medicina fisica e riabilitativa diretto dal dottor Renato Avesani. •

Camilla Madinelli