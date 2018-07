Daniel lavorava come macellaio, sgomento in paese tra gli ex colleghi

Amava il body building, Daniel, e i tatuaggi che si era fatto dipingere un po’ dappertutto. Curava molto il suo fisico con esercizi in palestra a non finire, ai pesi e agli attrezzi come ogni appassionato culturista. Tanto che muscoli e prestanza fisica non gli mancavano. Eppure non sono stati sufficienti a tenerlo a galla e salvarlo. Daniel Petris, 26 anni, origini rumene e residente a Negrar in via Saga, macellaio di professione, martedì è morto annegato nel mare di Jesolo, a 150 metri dalla spiaggia da dove si era allontanato a bordo di un pedalò. Fino a tre anni fa Petris frequentava assiduamente la palestra New Oblò in via Francia, a due passi da casa sua. Era lì tutti i giorni o quasi, talvolta anche due volte in uno stesso giorno, in base ai turni di lavoro alla macelleria Lanza che si trova sempre nelle vicinanze. Poi ha cambiato giro, forse anche casa pur mantenendo la residenza a Negrar, in un appartamento in cui viveva da solo. Da un paio d’anni, infatti, il ventiseienne aveva smesso di lavorare in macelleria, dove mercoledì la notizia della sua prematura morte ha lasciato senza parole molti dei suoi ex colleghi. In questi giorni Daniel era al mare sul litorale veneto, a godersi sole e relax come tanti altri in questo periodo. Non sapeva nuotare bene o, forse, non sapeva nuotare affatto. Nonostante ciò insieme alla fidanzata ha noleggiato un pedalò, dopo le 14, quindi presumibilmente dopo aver pranzato. Si è allontanato parecchio dalla spiaggia, infine ha deciso di rinfrescarsi in mare tenendosi aggrappato al natante. Qualcosa è andato storto, però. Forse per un malore Daniel ha mollato la presa: la fidanzata l’ha visto sparire sott’acqua e ha chiamato disperatamente aiuto, un bagnino l’ha raggiunto e trascinato a riva, dove gli ha praticato massaggio cardiaco e manovre rianimatorie. Ma per Daniel, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il ragazzo è morto a Jesolo sotto gli occhi della fidanzata e dei bagnanti che, in spiaggia, hanno assistito al tentativo di salvarlo. Un tragico epilogo per il 26enne che molti ragazzi, a Negrar e in Valpolicella, ammiravano per la forma fisica. Numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook, anche in rumeno per familiari e amici più cari. •

C.M.