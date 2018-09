Dalle lingue all’informatica al via corsi per tutti i gusti

Inizia con una festa in musica, domani, il nuovo anno accademico dell’Università del tempo libero di Negrar. Germano Campagnola alla fisarmonica e Marco Marana alla chitarra, a partire dalle 20.45, nella sala civica di Villa Albertini ad Arbizzano, allieteranno quanti vorranno conoscere programmi, corsi, docenti e intenti dell’Utl per l’annata 2018-19. L’offerta è come negli anni passati assai variegata: si passa da cultura e arte a economia e benessere mentale, dalla manualità artistica alle lingue straniere, dalle arti musicali all’informatica, dal ballo e dalla ginnastica alla scrittura. Anche le sedi scelte per le lezioni sono tante, per venire incontro alle esigenze dei frequentanti: oltre agli edifici scolastici di Santa Maria ed Arbizzano, alla sala civica nel complesso della villa e a Casa Nazareth a Corrubio, l’Utl arriva a proporre attività (corsi di ginnastica, yoga e inglese) anche nella frazioni di Montecchio, Fane e Prun nella parte alto collinare del comune. Inoltre, quest’anno sbarca anche a Sant’Anna d’Alfaedo con corsi di lingua, bellezza, arte e natura, benessere dei bambini, strumenti musicali come pianoforte e chitarra, canto corale. Proprio a Sant’Anna, sabato dalle 9 alle 11, con il patrocinio del Comune della Lessinia, ci sarà alla scuola primaria un Open Day dedicato con laboratori pratici delle proposte aperti a tutti. Infine, l’Utl di Negrar si apre anche ai più piccoli e ai ragazzi, dedicando loro laboratori di fumetto, musica e lingue straniere. «Ci impegniamo a portare la cultura dove richiesta, con un occhio particolare alla formazione delle giovani leve», spiega il presidente dell’Utl, Massimo Latalardo. Le iscrizioni a corsi e laboratori semestrali o annuali si aprono lunedì 24 settembre e si concluderanno martedì 16 ottobre. Le lezioni inizieranno il 22 ottobre. Gli orari della segreteria, all’interno della scuola di Santa Maria, sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12. Dettagli e aggiornamenti continui sul sito www.utlnegrar.it.[END_3]

C.M.