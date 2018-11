Un giovane valpolicellese nell’olimpo della ricerca mondiale. Michele De Bastiani, di Novare di Negrar è il giovane ricercatore dell’Università di Padova che quest’anno ha vinto nella sezione Young Researcher of the Year 2018 del prestigioso Eni Award, ormai universalmente conosciuto come il «Nobel per l’energia», con una ricerca sulla stabilità delle celle solari di terza generazione. Laureato in Scienza dei materiali all’Università degli studi di Padova, De Bastiani oggi svolge attività di ricerca post dottorato alla King Abdullah University of Science and Tecnology (Kaust), a Thuwal, in Arabia Saudita. Ha ricevuto la prestigiosa onorificenza, insieme a una manciata di colleghi da tutto il mondo, qualcuno dei quali in odore di Nobel nella sfarzosa cornice del palazzo del Quirinale a Roma, dalle mani del presidente della Repubblica, presenti Sergio Mattarella, la presidente di Eni, Emma Marcegaglia e l’amministratore delegato, Claudio Descalzi. «È stata un’esperienza entusiasmante», assicura De Bastiani. «Fondamentali, per me, sono stati l’aiuto dei colleghi e l’opportunità di potere lavorare in un centro altamente scientifico ed estremamente fecondo per la ricerca». Il giovane ricercatore, ha conquistato l’Eni Award per lo studio sulle celle solari di terza generazione. «I nostri risultati», spiega il negrarese, «mostrano diverse strategie che spaziano dalla chimica dei materiali all’ingegnerizzazione dei sistemi, per aumentare la stabilità delle celle polimeriche e a perovskite. Uno dei principali problemi delle celle di perovskite che ci siamo trovati ad affrontare era legato a stabilità e cicli di carica e scarica. Con i miei colleghi abbiamo elaborato una teoria della migrazione degli ioni e un modo che ci ha permesso di risolvere il problema». Dopo la maturità al liceo Levi di San Floriano, nel cuore della Valpolicella vinicola, Michele De Bastiani ha ottenuto la laurea triennale nel 2009 e magistrale nel 2011 al corso di Scienza dei materiali, dell’Università di Padova, con due tesi riguardanti lo sviluppo di celle solari low-cost. Successivamente, ha iniziato il dottorato alla School of Material Science and Engineering dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il Center of Nanoscience and Technology (Cnst) dell’Istituto Italiano di Tecnologia, a Milano. Ha ottenuto il dottorato nel 2016 con una tesi riconosciuta dalla Società chimica italiana con il premio Semerano per la migliore tesi di dottorato nell’ambito chimico-fisico, al completamento del quale è stato chiamato alla King Abdullah University of Science and Technology per un anno di ricerca nel gruppo del Professor Osman Bakr. Dal 2017 è nel gruppo di ricerca del professor Stefaan De Wolf, dove sta studiando l’ottimizzazione delle celle solari a silicio cristallino per il clima medio-orientale. Ha inoltre pubblicato e contribuito a più di venti articoli scientifici pubblicati su giornali internazionali peer-review. Un curriculum di tutto rispetto per un ragazzo che si è appassionato alla scienza grazie a Piero Angela. Folgorato sulla via di Super Quark, il giovane Michele ha infatti scelto il corso di scienza dei materiali dell’Università di Padova per approfondire le sue conoscenze in materia. «Il primo anno è stato un vero disastro, ma poi è arrivata la magistrale», dice. Oggi vive con la sua compagna «e due bellissimi gatti» alla Kaunst, dove la vita è molto simile a quella europea, «pur senza carne di maiale e vino», dice. «Si vive bene qui», assicura, «anche se devo dire che sento la mancanza di un bicchiere di Valpolicella ogni tanto». Sul futuro ha idee molto chiare. «Seguo il vento delle opportunità», afferma. «Tutto dipende da quello che accade nel mondo. Voglio continuare nella direzione delle energie rinnovabili. Oggi la scienza ha bisogno di un mondo senza barriere. La mobilità fa circolare le idee: insieme possiamo trovare soluzioni». La ricerca, sottolinea, si basa su quattro pilastri: idee, capitali, tempo e caffè. «Davanti alla macchinetta, le idee circolano meglio», sottolinea. •

Gianfranco Riolfi