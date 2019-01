Costituzione e appello al dono per i diciottenni

Maggiorenni pronti a sfidare la vita e le possibilità. Compiere 18 anni significa acquisire diritti e doveri, dall’essere partecipi alla vita della comunità a votare, fino a donare il sangue. È il messaggio rivolto in municipio a 50 neodiciottenni di Negrar e frazioni - 190 i ragazzi del 2000 che hanno ricevuto l’invito dal Comune - dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Grison. Il primo cittadino, insieme all’assessore ai servizi sociali Ulyana Avola, agli altri assessori e ad alcuni membri del consiglio comunale, ha consegnato ai ragazzi una copia della Costituzione italiana, un opuscolo informativo e gadget di Avis e Fidas. «La maggiore età rappresenta uno spartiacque nella vita», afferma Grison. Si augura che tra i ragazzi ci sia qualcuno destinato a occuparsi del governo del territorio. «Contiamo su di voi per un futuro migliore». Per i neomaggiorenni è stata una festa. «Questo è il testo che guida la nostra democrazia», spiega Avola. Al termine delle consegne, ha invitato i ragazzi a un minuto di silenzio in ricordo di Antonio Megalizzi, il giornalista ventottenne ucciso nell’attentato dell’11 dicembre a Strasburgo, in Francia. «Aveva solo 10 anni più di voi, era un figlio e fratello di tutti noi e oggi l’Italia lo ricorda perché la sua scomparsa lascia un vuoto nei familiari, ma rappresenta anche una perdita per il nostro Paese», continua Avola. A Negrar, 18mila abitanti circa, i donatori di sangue attivi di Avis e Fidas sono 500. C’è bisogno di nuovi volontari. «Donare il sangue è un scelta che fa del bene e fa stare bene, è un gesto che dà speranza», spiega la presidente provinciale Avis, Michela Maggiolo. Aggiunge Nicola Trande, coordinatore della sezione Valpolicella della Fidas: «Sono 200 le persone che ogni giorno negli ospedali veronesi necessitano di sangue e il Veneto vanta eccellenze sanitarie per cui ci vogliono tanti donatori». Plaude all’iniziativa, ma critica la mancata comunicazione a tutto il consiglio comunale, il consigliere di minoranza Gianni Pozzani, che ha seguito la cerimonia in municipio: «Spero che la Costituzione possa rendere i nostri giovani consapevoli del loro importante ruolo, assicurando l’impegno civico nel nostro paese». •

