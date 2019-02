«Ci hai insegnato l’ironia e la leggerezza»

Sapeva farsi amare, Giulio Brogi. Perché era bello e pieno di talento, comunicativo e incontenibile, mai banale, ironico e ospitale, con un grande senso dell’amicizia e il dono dell’ottimismo. È stato tra gli attori italiani più amati dai registi di cinema, teatro e televisione, dall’Eneide nel 1971 alla puntata del commissario Montalbano di Camilleri andata in onda lunedì scorso, fino a una nuova serie tv di Sky che sarà trasmessa quest’anno. Insignito della Medaglia della città di Verona nel 2015, Brogi si è spento martedì scorso a Negrar, a 83 anni. E l’ultimo saluto all’attore e all’uomo si è tenuto proprio qui, nel paese della Valpolicella che aveva scelto da molti anni come «buen retiro», il luogo dove vivere con l’amata Elsa, incontrare gli amici, cucinare per loro e recitare nel «teatro del bosco». La cerimonia laica si è svolta, per sua espressa volontà, nella sala consiliare del Comune. Tra lacrime sincere, sorrisi commossi e applausi scroscianti. Tra il dolore del distacco e il piacere di aver conosciuto, ammirato, amato una persona così. Ai familiari e ai collaboratori più stretti - la sorella Fiorenza, il nipote Mattia con la compagna Silvia, Leo e Katia, Giovanna Bertani - è arrivato l’abbraccio sia di colleghi e amici giunti appositamente da Roma e altre città sia di molti negraresi che pure ne hanno conosciuto le doti, il sorriso gioviale, gli occhi acuti e penetranti, il caloroso senso dell’accoglienza, il carattere forte e irruento di chi non amava né perdere, né ruoli di secondo piano. «Detestava fare il comprimario, lo sappiamo, al massimo faceva il coprotagonista», ha ricordato il nipote. A Negrar c’erano l’attrice Anna Teresa «Cicci» Rossini e gli attori Alessandro Haber e Bob Marchese, compagno di tante tournée e amico di una vita. «Giulio, non sgridarmi se sarò un po’ sgangherata nel mio discorso», ha affermato Rossini, rivolta verso la bara dell’attore. «Giulio mi è stato maestro e mi ha insegnato la leggerezza, l’ironia. Ci prendevamo in giro e ricordo l’amore che aveva per la sua terra. Mi diceva: “Io per recitare bene penso sempre in veneto”. Era questo il suo modo di vivere il mestiere, dentro aveva dei valori veri. Ti porto il saluto di tutti, caro Giulio: a Roma si parla solo di te». E ancora, Marchese: «Giulio non era solo un caro amico, ma carissimo. Lo voglio ricordare con il suo vivere come un antico cavaliere errante. Era un artista. E un artista non muore mai». Da ultimo Haber: «Mi rammarica non aver mai fatto teatro con lui: ci saremmo tanto divertiti». Il sindaco Roberto Grison ha letto un messaggio inviato a Negrar dal regista Paolo Taviani: «Ci ha lasciato uno dei più grandi attori del cinema italiano ed europeo, un attore moderno e rivoluzionario nella recitazione. La sua immagine ha segnato anni turbolenti e creativi. Addio, caro sovversivo». Quindi Grison ha spiegato: «Abbiamo accolto volentieri la volontà di Giulio Brogi e avremmo voluto allargare la sala, per un’occasione come questa. Lo saluto a nome dell’intera cittadinanza, grazie per l’amore che ha avuto per il nostro territorio». Amava le colline di Negrar, Brogi. E amava la vita. Quella vita che, ha concluso il nipote Mattia, gli ha dato tanto. «Invito tutti noi a guardare con occhi nuovi il cielo, perché ho la certezza che, da oggi, la nostra notte sarà più chiara». •

Camilla Madinelli