«L’impatto dei ponti diga è devastante»

Un no senza appello ai ponti diga sull’Adige da Comitati sponanei e gruppi ambientalisti. Nell’aula consiliare di Pescantina, gremita all’inverosimile, l’appello alla raccolta di firme. Sono già oltre 500 le adesioni e molte arriveranno nei prossimi giorni a giudicare dall’impegno degli organizzatori. «Finora», ha esordito Giovanni Fontana, uno degli organizzatori del Comitato di Arcè Rovejago e Prà da riso, «è stato posto l’accento sui ponti, ma il problema sono le due centrali idroelettriche con due traverse che snatureranno il fiume. Da Peri a Chievo salirebbero a cinque gli sbarramenti con la realizzazione di quelli di Settimo e Arcè. L’ingegner Venturini di Technital parla di “rinaturalizzazione” del fiume, ma in Regione le domande sono state presentate per la concessione di due nuovi impianti idroelettrici». «L’esempio di come sarà il fiume dopo, è Parona, dove l’acqua è ferma», ha proseguito. «La strada alzaia non esisterà più e sarà sommersa. Insomma: un totale snaturamento del fiume. Nei progetti non sono stati prese in considerazione altre modalità di produzione di energia: tre MegaWatt per mille case, ha senso? Ad Arcè l’impatto sarebbe devastante: si crea un lago a tutti gli effetti e il valore degli immobile è destinato a precipitare». Alberta Lonardi, del gemello Comitato di Settimo, ha insistito sull’impatto della diga a ridosso del centro storico e sul rigurgito di circa 3mila metri. «Il mulino sarà sommerso, la piazza di Settimo avrà problemi e non saranno tutelate le case del Porto. Se si innalzano i piloni del ponte, l’accesso sarà in salita», ha precisato. «La diga di Settimo restringe l’Adige di 11 metri e il ponte creerà più traffico. Sull’alveo da Parona a Trento ci sono 61 impianti: 3MegaWatt li risparmiamo solo cambiando le lampadine», ha ribadito Roberto Manara. Un’analisi di costi e benefici è venuta da Lorenzo Albi di Legambiente Verona. «Questi interventi», ha esordito, «che sono oltre 2mila in Italia, stanno in piedi per i contributi. Il costo puro è complessivamente di 17 e 18 milioni di euro più Iva e non è ripagato dalla produzione di 3 MegaWatt che in questo caso hanno un costo troppo alto. Il progetto prevede che gli impianti lavoreranno per settemila ore, in realtà verranno azionati per quattromila ore l’anno: se si tolgono gli incentivi chi li farebbe? Non è una struttura per creare energia rinnovabile, ma un uso improprio di uno spazio di importanza comunitaria. Il progetto non affronta il transennamento del fiume e non tiene conto dei cambiamenti climatici in atto che influiscono sull’Adige. Le alternative non sono state minimamente prese in considerazione e nemmeno sono stati analizzati gli impatti cumulativi su tutti gli altri impianti in attività lungo il corso dell’Adige: la nuova centralina di Arcè verrebbe a trovarsi a poca distanza da quella dell’Enel. Non ho parole. Spero che il progetto venga rigettato dalla Commissione Via, ma sono un po’ pessimista». L’impatto dei due impianti sull’ambiente è stato analizzato da Daria Ferrari di Salviamo il paesaggio: «Il paesaggio», ha sottolineato, «va mantenuto nelle sue caratteristiche morfologiche come è previsto dal Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto (Ptrc) che rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio, dal Ptp, Piano territoriale provinciale e anche dal Paque, Piano d’area del Quadrante Europa. In questo progetto vengono stravolti elementi fragili come i paleoalvei e la vegetazione riparia: le due dighe artificializzano il corso dell’Adige, mentre ci sono precisi vincoli di tutela della flora riparia e della fauna fluviale. Arcè è l’unico esempio di integrità paesaggistica, dove l’alzaia si incrocia con la via Claudia Augusta e può costituire un elemento per uno sviluppo sostenibile. La proposta di Salviamo il paesaggio e dei Comitati è una passeggiata dal ponte di Settimo ad Arcè ai primi di gennaio, alla scoperta di un paesaggio unico». I progetti attualmente sono in commissione Via regionale e martedì prossimo scadono i termini per la presentazione delle domande. «Speriamo che il peso della cittadinanza conti di più della speculazione», ha concluso Giovanni Fontana. «La Commissione Via ha fatto un sopralluogo e sono meno pessimista di Legambiente», ha commentato il sindaco Luigi Cadura. «La politica può fare ben poco: certo, il Comune farà di tutto per presentare ricorso al Tar, in caso di via libera a questi due progetti assolutamente intollerabili per Pescantina».

Lino Cattabianchi