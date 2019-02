Il medico di base ancora assente Frazioni sguarnite

Ancora problemi per il servizio ambulatoriale del medico di base di Peri e Ossenigo. Il dottor Carlo Buffatti non potrà tornare ad assistere regolarmente gli abitanti delle due frazioni di Dolcè. «Ho avuto un incontro con i dottori Zanon e La Rosa all’Ulss 9 di Bussolengo», spiega il sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli, subito interessatosi per risolvere il problema. «I dottori hanno compreso la questione, interpellando eventuali medici disponibili. All’incontro all’Ulss, oltre ai due medici e al sindaco Adamoli, era presente il vice sindaco Angelo Zanesi. «Abbiamo chiesto se fosse possibile avere un medico in sostituzione. Ci hanno comunicato che avevano già inviato una richiesta ai medici di base per la loro disponibilità, ma al momento non avevano registrato nessuna novità in merito. Ci hanno suggerito di richiedere alla Regione Veneto che Dolcè sia inserito in zona disagiata visto la conformità del territorio ed essendo comune interamente montano», prosegue Adamoli. «Questa non è una strada breve, sicuramente da percorrere per il futuro, ma che nell’immediato non dà risposte alle comunità». «Credo che servirebbe più attenzione per le persone specialmente nelle piccole comunità e mi farò portavoce per discutere nelle sedi opportune di questo problema. Al momento il dottor Mastella presenzia l’ambulatorio di Ossenigo e lo ringrazio per la disponibilità. Credo servirà un’autorizzazione da parte dell’Ulss che chiederò immediatamente, perché chi ha bisogno del medico, non ha tempo di aspettare la burocrazia. Questo è e deve essere un servizio dovuto. Sia l’Ulss che la Regione devono impegnarsi nel trovare una possibile soluzione perché questa problematica crea molti disagi alle persone residenti, specialmente agli anziani». Disagi che si acuiscono per le persone che non hanno un’auto o sono sprovviste di patente: devono appoggiarsi a figli o conoscenti per farsi accompagnare a visite o per fare richiesta di prescrizione di farmaci. •

Giancarla Gallo