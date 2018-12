Guinness, oro a quattro zampe Campione mondiale di agility

Si chiama Guinness, ha 7 anni e mezzo e ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati mondiali di agility «Imca» svoltisi ad Huntingdon in Inghilterra. È un cane meticcio che vive a Domegliara col suo padrone e istruttore, Fabio Festi, 30 anni, originario di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nella vita quotidiana commesso in un supermercato a Castelnuovo del Garda. «Io ed il mio cane eravamo uno dei 30 binomi, come si chiama la coppia istruttore-cane, della nazionale italiana meticci», racconta Festi. «Con Guinness abbiamo gareggiato nella categoria Agility». La competizione era suddivisa in due prove. «Nella prima manche, abbiamo affrontato il jumping che prevede per il cane solo salti e tunnel», racconta Festi. «Guinness ha ottenuto il migliore tempo nel percorso ad ostacoli, vincendo l’oro». Nella seconda manche il cane, durante il percorso, è incappato in una penalità che ha fatto scivolare la coppia italiana al quarto posto nella graduatoria finale della combinata e lasciato sul campo di gara un pizzico di delusione. «Quel piccolo errore», rammenta Festi «ci è costato una medaglia anche nella combinata. Tuttavia non ha scalfito la grande soddisfazione per il primo posto, ottenuto da Guiness protagonista del migliore tempo nella prima manche, superando la temibile concorrenza di un cane inglese, a cui abbiamo lasciato la piazza d’onore». Il successo iridato di Festi e Guinness è frutto di una preparazione costante e duratura nel tempo. «Possiedo Guinness da 7 anni e mezzo», racconta l’istruttore «sei anni fa seguimmo un corso sull’obbedienza del cane in un centro cinofilo, dove scoprii il mondo dell’agility e dei percorsi a tempo». Da allora Festi iniziò ad allenare il suo cane fino al successo di oggi. DURANTE la settimana Guinness segue tre allenamenti specifici nel campo di addestramento sull’agility revolution. «Inoltre», prosegue Festi, «svolgiamo sedute giornaliere di circa un’ora. Solo attraverso una preparazione meticolosa si può competere in gare internazionali». Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sant’Ambrogio Roberto Zorzi, a sua volta grande appassionato di cani: l’amministrazione ha conferito a Festi uno speciale riconoscimento per avere primeggiato nell’evento mondiale. «Complimenti a Fabio e al fedele Guinness», dice Zorzi. «Come amministrazione siamo vicini ai cittadini ed ai loro animali. Abbiamo aperto due aree cani in via Monte Pastello a Domegliara ed un’altra in zona Campagnon a Ponton. Nel 2019 abbiamo programmato l’apertura di una terza area nei pressi del cimitero di Sant’Ambrogio dove potrebbe nascere un centro cinofilo». •

Massimo Ugolini