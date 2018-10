Generazione agri-cultori I campi coltivati con rispetto

L’associazione Terra Viva e il gruppo di acquisto solidale GasPolicella hanno scelto di raccontare con film, documentari e testimonianze dirette una serie di temi ambientali e sociali che stanno a cuore ai loro soci e che vogliono diffondere. Insieme hanno dunque organizzato la rassegna «Cinema Comunità Ambiente» per riflettere sulle ferite del pianeta, ritrovare il piacere di parlarne e puntare lo sguardo su chi propone di risanarle con stili di vita virtuosi. La rassegna prevede a partire da domani, nel cinema teatro di Pedemonte, la proiezione di una serie di video documenti e la partecipazione di alcuni relatori. Ogni serata inizia alle 20.45 e per partecipare serve avere la tessera annuale di Terra Viva e versare un contributo di 3 euro. Domani si parte con il film Con i piedi per terra – Un viaggio tra terra e cielo per scoprire chi sono e cosa fanno i contadini italiani che hanno scelto di coltivare la terra con metodi efficienti e rispettosi dell’ambiente in alternativa a metodi agroindustriali. Alla visione partecipa Mattia Cacciatori, pastore, apicoltore e contadino per scelta dopo aver studiato cooperazione allo sviluppo e dopo otto anni trascorsi come fotoreporter nel mondo. «Il film offre un bell’affresco del mondo contadino italiano, spesso composto da bizzarri visionari che stanno riscoprendo e valorizzando il suolo come bene comune, patrimonio per troppo tempo violentato dalla cementificazione e da un’agricoltura senza scrupoli», spiegano gli organizzatori della rassegna. «Grazie a una nuova generazione di agri-cultori, oggi l’ Italia riscopre colture e culture da preservare in contrapposizione alle monoculture che impoveriscono terra e sapere, gusto e vita». La rassegna proseguirà venerdì 26 ottobre con il film di Al Gore Una scomoda verità, in cui parlando di cambiamenti climatici e inquinamento della Terra si denuncia anche la politica ambientale del presidente degli Usa Donald Trump. A seguire: incontro sulle migrazioni con padre Eliseo Tacchella, missionario, la sociologa del Cestim Gloria Albertini e la cooperativa Azalea (7 novembre); film Un altro mondo di Thomas Torelli in cui si fa un’analisi di antiche civiltà scomparse, della loro sensibilità e del modo di rapportarsi con gli elementi esterni per confrontarlo con la nostra realtà (16 novembre); video racconto di viaggio Un mare di plastica del giornalista Franco Borgogno, che descrive il preoccupante inquinamento nei mari di tutto il mondo (28 novembre); film documentario Domani di Cyril Dion e Mélanie Laurent, in cui si sostiene la necessità di rivedere l’attuale modello di sviluppo proponendo agricoltura sostenibile, fonti energetiche rinnovabili, gestione dei rifiuti come risorsa (7 dicembre). Sabato 15 dicembre, infine, alle 15, la rassegna chiude con lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie Ciccio pinguino esploratore, di Roberto Castilla e Sergio Bonometti dell’associazione culturale Il giardino dei sogni. •

C.M.