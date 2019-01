Soddisfazioni per le ragazze del sincro

Grande soddisfazione per le sincronette della Sport Management, che si allenano negli impianti societari di Fumane e Santini a Verona, che hanno preso parte al Campionato regionale esordienti A del Veneto. Tredici erano le rappresentanti provenienti dai due impianti e guidate dai tecnici Laura Caceffo, Chiara Varini, Alessandra Bisello e Marta Marchiorato, che si sono esibite a Mestre nella vasca della Polisportiva Terraglio. È stato un trionfo per le giovani atlete veronesi con ben sei sincronette che hanno centrato la qualificazione ai Campionati italiani di categoria, che si svolgeranno il 13 aprile a Roma e a cui parteciperanno le giovani Elisa Bonuzzi (allenata da Marta Marchiorato e Alessandra Bisello alle piscine Sport Management Santini di Verona), Martina De Antoni, Gaia Marin, Sara Mondo, Anna Poiesi e Caterina Zampieri (allenate allo Sporting Club di Fumane da Laura Caceffo e Chiara Varini). Caterina Zampieri vince anche il titolo di campionessa regionale di categoria. Il prossimo appuntamento sarà la gara del 24 febbraio, dove l’obiettivo sarà quello di provare a strappare altri pass per i Campionati italiani.

G.G.