La cultura della terra alla festa di Gorgusello

Domani si terrà a Gorgusello la Festa del Tempo Ritrovato, arrivata all’ottava edizione. A organizzarla e fare gli onori di casa è Antica Terra Gentile, l’associazione fra piccoli produttori biologici della montagna veronese, presieduta da Giovanni Zivelonghi, con il patrocinio dei comuni di Fumane e Marano, e della Pro Loco di Breonio e quella di Molina. Sarà una giornata di libri, librai, editori, autori, poeti, racconti, storie, idee, terre e terra, a partire dalle 9.30 del mattino e fino a tardo pomeriggio, a parte la pausa di mezzogiorno quando si pranzerà tutti insieme semplicemente. Lo scenario è quello suggestivo di una natura incontaminata, tra noci e fontane di pietra dove scorre freddissima l’acqua e sono tenute in fresca le bottiglie. Tra editori e librai ci saranno Perosini Editore di Zevio, Il Segno dei Gabrielli Editori di San Pietro in Cariano e la Libreria Libre di Verona. Il programma della giornata prevede nella premessa di Antica Terra Gentile, il ricordo di un libraio e i saluti di un archeologo, l’intervento di Lia di Libre; Giovanni Zivelonghi parlerà della torre di Gorgusello, memoria e progetto di riqualificazione con l’architetto Paolo Righetti; con Caio il Cestaio si parlerà di «un’arte, un libro, un domani con le proprie mani» con l’apprendista Dino Martini; il poeta di strada Luigi Pedilarco sarà presentato dalla conterranea Graziella Pennisi; il sindaco di Marano, Giovanni Viviani, presenterà la punta emergente dalle acque del Lago del campanile di Curon al Passo di Resia dal libro Resto qui di Marco Balzano (Einaudi 2017); Claudia Perdonà presenterà Parole d’amore per la vita dai suoi libri editi da Perosini Editore; seguirà Pierluigi Perosini e la poesia basca di Jose Angel Irigarai; Giancarla Gallo in Parole che scolpiscono: la violenza alle donne; Angelo Magro, poeta dell’ironia (amara) del mondo; Il segno dei Gabrielli Editori presenterà le sue ultime pubblicazioni; poi Marco Tomelleri e i suoi libri; Mara Chinatti proporrà la lettura di Voli di Rondine; Antica Terra Gentile-Legambiente-Comune di Fumane Scolta i veci-gli alberi antichi di un territorio veronese. Concluderà gli interventi la proiezione del pluripremiato lungometraggio in lingua Quechua di Hipolito Peralta Ccama Los ojos del camino, percorso circolare dai ghiacciai all’Oceano Pacifico di un ultimo apprendista sciamano lungo i villaggi dei campesinos Incas sulle Ande peruviane. •

G.G.