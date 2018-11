In Trentino «Al di qua e al di là del confine»

Domenica alle 16.30 al teatro parrocchiale di Fumane si terrà lo spettacolo di musica, canti e letture Al di qua e al di là del confine per ricordare quello che ha significato la Grande guerra in modo particolare per il territorio veneto e trentino. Lo spettacolo, che vedrà il coinvolgimento anche delle quinte della scuola primaria di Fumane, è frutto di una rielaborazione del progetto teatrale di Renato Morelli Mia memoria... Dai diari di uomini e donne trentini nella Grande guerra (1914–1918) che da qualche anno viene proposto sui palchi del Trentino. Nella versione che verrà presentata a Fumane le memorie e le musiche dello spettacolo originale, incentrate sul dramma della guerra in Trentino, si intrecceranno con canti della tradizione veneta e con le voci dei soldati e dei comandi italiani, che si trovavano al di qua del confine, che correva proprio in val d'Adige e in Lessinia. Si esibiranno il gruppo corale Cantori de la Val di Fumane, accompagnati dal fisarmonicista Dante Borsetto, e lo stesso Renato Morelli alla fisarmonica con Bice Morelli al violino. La voce narrante di Amedeo Savoia, autore del copione originale, proporrà brani tratti dalle lettere e dai diari di civili e soldati trentini, che hanno combattuto la Grande guerra sul fronte orientale, arruolati nell’esercito austroungarico come Kaiserjäger. Essi sono stati spesso guardati con sospetto e disprezzo in quanto «tagliani» e per la tragica ironia della storia sono stati anche a lungo dimenticati perché hanno combattuto dalla parte «sbagliata». Con l'aiuto di immagini storiche, proposte attraverso interventi multimediali seguiti da Irene Savoia, la lettura immergerà in un mondo di sentimenti di attesa e sofferenza, non diversi da quelli vissuti da coloro che abitavano a pochi chilometri di distanza, ma al di là del confine, a testimonianza del fatto che la guerra è una tragedia per tutti, alleati e nemici, e che, al di là dei confini tracciati sulla carta, la parola più vera è quella del poeta Ungaretti: «Di che reggimento siete, fratelli?». Allora come oggi. «Cogliendo una proposta dei Cantori de la Val di Fumane e nella tradizione portata avanti dal gruppo alpini di Fumane si è voluto dare una forte impronta educativa alla ricorrenza del centenario del primo grande conflitto mondiale», spiega Nicoletta Capozza, assessore alla cultura del Comune di Fumane, «con il coinvolgimento diretto degli alunni che, dopo aver svolto un percorso didattico con le loro insegnanti, si coinvolgeranno direttamente nello spettacolo cantando e leggendo alcune testimonianze storiche». L'evento è stato organizzato dal gruppo Cantori de la Val in collaborazione con l'assessorato alla cultura, il teatro parrocchiale di Fumane e il contributo di Valpolicella Benaco Banca.

Giancarla Gallo