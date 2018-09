Cantina Salette segnalata

Anche una cantina di Fumane, l’unica della Valpolicella, tra le 100 Cantine più importanti al mondo. La Cantina Salette di Franco Scamperle nella «2018 Top 100 Wineries» stilata dal magazine Usa Wine & Sprits compare a fianco di grandi nomi dell’italia del vino: nomi come Marchesi Antinori, Tenuta di Biserno di Ludovico Antinori a Bibbona, grandi firme del Piemonte e del Barolo come Conterno Fantino, Elvio Cogno, Oddero e Sandrone, e ancora griffe del Brunello di Montalcino come Le Ragnaie e Poggio di Sotto del Gruppo Massari; la storica cantina Rocca di Montegrossi nel Chianti Classico, la chicca della viticultura siciliana Gulfi, e Mastroberardino per la Campania. «Wine & Spirits di settembre ci ha selezionato tra le migliori 100 cantine del mondo», dice Scamperle, che negli anni scorsi ha raccolto diversi premi, «siamo orgogliosi di questo riconoscimento, perché oltre alla qualità dei nostri vini hanno apprezzato la storia della nostra cantina. Le aziende italiane premiate sono 12 ». La selezione delle cento cantine sarà protagonista della tradizionale degustazione il 9 ottobre a San Francisco con il ricavato Alla San Francisco Baykeeper, che combatte l’inquinamento delle acque.

G.G.