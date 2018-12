A Badia Calavena una via tutta sul torrente Illasi Negrar, primi danni seri

Quella degli edifici costruiti nel posto sbagliato non è una situazione presente solo sul Baldo-Garda. Essa, infatti, si verifica anche in Lessinia ed in Valpolicella. A Badia Calavena, ad esempio, lungo il torrente Illasi è stata costruita un’intera strada: via Cesare Battisti. «Di sicuro sull’argine c’è uno stabile, in cui sino a qualche tempo fa era attiva una pizzeria, ma sul fatto che gli altri edifici siano a meno di 10 metri di distanza non mi sento di dire nulla», dice il sindaco Emanuele Anselmi. «Il torrente, comunque, in quel punto viaggia bene ed ha argini alti», aggiunge. Precisando che da quando è alla guida del Municipio non sono mai stati rilasciati permessi di edificazione a margine del corso d’acqua. In Valpolicella, invece, questo tipo di situazioni qualche problema hanno iniziato, seppur indirettamente, a causarlo. È accaduto a Negrar, dove l’omonimo torrente passa radente alle case nelle vie San Matteo, Casette di Santa Maria e Vittorio Veneto. In particolare, lungo la prima ci sono un condominio e varie case a schiera, e lungo la seconda parecchie abitazioni. «Con i nubifragi di inizio settembre c’è stata l’inondazione di vari garage ed è caduto un muro, che ora non è più erigibile proprio perché si trova troppo vicino al corso d’acqua», spiega il sindaco Roberto Grison. Il quale aggiunge che la sua amministrazione «quelle situazioni le ha ereditate e sta adottando una variante al Pat che ha una particolare attenzione per la situazione idro-geologica del Comune e, per la prima volta in Veneto, pone l’obiettivo del consumo zero del territorio». Diversi, poi, sono i casi legati al torrente Fumane. Nell’omonimo paese il corso d’acqua, che qui è per tutti «il progno», passa in via Ponte Scrivan. «Qui», racconta il primo cittadino Mirko Frapporti, «ci sono sul fiume alcuni mulini storici, alcuni dei quali sono stati ristrutturati, mentre lungo un altro progno, il Lena, si trovano alcuni edifici sull’argine, i quali pagano per questo un canone al Consorzio di bonifica». Quanto alla presenza a fianco dei corsi d’acqua di alcune lottizzazioni, poi, il primo cittadino precisa «che sono state autorizzate dal Genio civile con apposite deroghe». A San Pietro in Cariano, invece, il Fumane attraversa Corrubbio di Negarine e le vie Borgo Nuovo e San Francesco. «In centro al paese ci sono varie abitazioni lungo il torrente ed un intero quartiere, quello di Borgo Nuovo, è stato realizzato negli anni Ottanta vicino ad esso, però devo dire che la situazione è sicura, grazie al fatto che l’alveo è molto più basso del piano su cui si trovano gli edifici», precisa il sindaco Giorgio Accordini.

LU.FI.