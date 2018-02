Elezioni: il M5S organizza una marcia per l’ambiente

«Marcia per l’ambiente», oggi, organizzata dal Movimento 5 Stelle. Il ritrovo è alle 10 in piazza Tanti Balconi da dove, attorno alle 11, si raggiungerà via Ca’ Filissine, nei pressi della discarica. «Le tematiche ambientali sono state quasi del tutto dimenticate dai partiti che hanno ambizione di governo. E il Veneto è una regione dove spesso e volentieri si chiudono gli occhi davanti a criticità importanti», dice Francesca Businarolo, candidata alla Camera per il Movimento 5 Stelle. «La marcia è significativa e ha un alto valore simbolico: dalle macerie della politica corrotta che distrugge l’ambiente, noi vogliamo ridare dignità ai cittadini e al territorio e ripartire. Non solo Ca’ Filissine, ma anche lotta alla contaminazione da Pfas e all’inquinamento atmosferico. Infine tolleranza zero per ogni crimine ambientale». Conclude Businarolo: «Il Movimento 5 Stelle mette l’ambiente al centro della prossima legislatura. Il luogo è simbolico: Pescantina, uno dei centri che ha pagato maggiormente con una discarica che ha compromesso gravemente il territorio e che attende ancora oggi la modifica». La marcia rientra negli appuntamenti organizzati da partiti e movimenti in vista delle elezioni politiche nazionali si terranno il prossimo 4 marzo. •

L.C.