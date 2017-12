Concorso di bellezza tra i borghi «Votate San Giorgio di Valpolicella»

Camilla Madinelli San Giorgio di Valpolicella, entrato nel Club dei Borghi più belli d’Italia nel novembre 2015, è stato scelto per rappresentare il Veneto nel programma Kilimangiaro su Rai3, in onda la domenica dalle 15.30, nella sezione «Il Borgo dei Borghi» che prevede un vincitore finale. La pieve longobardo-romanica e il museo archeologico, le case in pietra e le viuzze, i vigneti che circondano la piccola frazione di Sant’Ambrogio e tanto altro saranno trasmessi domani, in un ampio servizio, alle 16.10. Andranno in onda tutte le località concorrenti e «Il Borgo dei Borghi» verrà scelto attraverso una votazione che inizierà il 25 febbraio dopo le 18.30 e terminerà il 18 marzo. Vincerà il borgo che avrà ricevuto più voti e sarà proclamato nella puntata speciale di Kilimangiaro di Pasqua. (...)

