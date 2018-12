Chiusa la casa dello scoppio in centro paese

Inagibile per ragioni di sicurezza, inaccessibile ai curiosi e con le utenze disattivate. Il Comune di Negrar interviene con un provvedimento urgente in merito all’appartamento al piano terra adibito a sala prove e incisione in via Cavalieri di Vittorio Veneto 23 - in pieno centro, di fronte alla scuola primaria e all’ ingresso dell’auditorium - dove mercoledì è scoppiato un incendio a cui è seguito uno scoppio così forte da coinvolgere tutte le stanze e danneggiare i tramezzi divisori. Le strutture portanti dell’ edificio non sono state danneggiate, ma l’incendio potrebbe aver causato guasti agli impianti tecnologici secondo il verbale del sopralluogo eseguito dai tecnici comunali dell’ufficio Edilizia privata. Il botto non è stato avvertito, in paese, ma i mezzi dei vigili del fuoco e dei carabinieri li hanno notati in molti. Il giorno dopo il sindaco Roberto Grison ha firmato un’ordinanza di non agibilità dell’unità immobiliare. Un atto dovuto, in casi come questi, dato che il primo cittadino è chiamato a prevenire pericoli che minacciano sicurezza urbana e incolumità pubblica. Per questo, oltre a dichiarare inagibile l’appartamento distrutto dall’incendio e dallo scoppio, con il provvedimento Grison dispone la chiusura di tutte le utenze e ordina al proprietario sia «l’immediato transennamento dell’area esterna all’immobile danneggiato, al fine di impedirne l’ accesso e garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone» sia «l’esecuzione di tutti gli interventi che eventualmente si rendessero necessari per scongiurare possibili situazioni di pericolo o per la messa in sicurezza dell’unità immobiliare in oggetto, previo ottenimento delle autorizzazioni degli enti preposti trattandosi di unità ad oggi sequestrata». Come se non bastasse, dal momento che l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico, il proprietario dovrà acquisire «tutte le necessarie autorizzazioni nel caso di interventi che comportino modifiche esterne». I vigili del fuoco del Niat, infatti, il Nucleo investigativo antincendio territoriale, hanno messo sotto sequestro l’appartamento tramite un’ operazione congiunta con i carabinieri di Negrar e stanno indagando sulle cause che hanno innescato l’incendio. A una prima analisi dei fatti, ha fatto sapere già giovedì mattina un operatore Niat in municipio, «l’incendio è partito nella sala usata per le prove di musica e poi ha attivato una forte detonazione con onda d’urto fino a otto metri». Una vera fortuna che nessuno si sia ferito e che non abbiano riportato danni né l’appartamento al terzo piano dello stesso stabile - quello al secondo, rimasto al grezzo, è disabitato - né quelli nelle immediate vicinanze. In quest’area del paese, soggetta tra l’altro a vincolo paesaggistico ambientale, le case sono tutte molto vicine. Lo stesso appartamento ora inagibile è accessibile sia da via Cavalieri di Vittorio Veneto, tramite una terrazza esterna che si raggiunge salendo una scaletta in ferro in un corte usata come parcheggio, sia da via Monumento 16. In quella stessa corte, mercoledì, c’erano alcune auto che non sono state danneggiate. •

C.M.