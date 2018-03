Ca’ Filissine, no al voto unitario «Niente più alibi per Cadura»

Naufraga in Consiglio a Pescantina la mozione che voleva essere unitaria sulla discarica di Ca’ Filissine. La maggioranza dunque procederà da sola a modificare il progetto per arrivare all’opzione zero: la chiusura della discarica, senza che vengano portati altri rifiuti. La mozione è stata presentata dal sindaco Luigi Cadura, primo firmatario, dalla consigliera Emma Benedetti e dal presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Mascanzoni. «Questa mozione», ha sottolineato il sindaco Cadura, «ha ricevuto i pareri tecnici e contabili favorevoli». Ma è stata corale la risposta negativa delle opposizioni che, dopo avere espresso molte perplessità in proposito, non hanno partecipato al voto. «Non riesco a capire il motivo, l’oggetto, la volontà, il fine di quanto ci accingiamo a votare», ha esordito Samuele Baietta del M5s. «Avete approvato con una delibera di giunta comunale il progetto stesso che condannava Pescantina a una montagna di 3 miliardi di chilogrammi di rifiuti equivalenti a ricoprire il territorio pescantinese con 152 kg di rifiuti per ogni metro quadrato di superficie. Ci chiedete di approvare una mozione che impegna l’amministrazione a spendere ulteriori 300mila euro su un finanziamento, quello dei 65 milioni promessi, non certo. Proprio non ci siamo». «Una mozione choc, come d’altronde è il progetto choc», l’hanno definita Manuel Fornaser e Francesco Marchiori. «Una mozione che non esprime nessuna decisione concreta da parte del sindaco. Non si capisce perché il sindaco voglia ottenere e condividere le decisioni solo ora, quando tre anni fa ha approvato il progetto choc senza interpellare nessuno. Auspichiamo che il sindaco modifichi il progetto senza apporto di rifiuti, definendo il recupero delle somme progettuali già spese, 436mila euro, soldi dei cittadini, e che dica dove sono i 65 milioni provenienti dallo Stato». Ha rimarcato Davide Pedrotti della Lega: «Fa sorridere che il sindaco proponga una mozione a se stesso: bastava una delibera di Consiglio per ottenere lo stesso risultato. Se, come mi auguro, la maggioranza Cadura ha la certezza di aver ottenuto i tanto sbandierati 65 milioni di euro per la discarica, proceda spedita con la delibera di variazione del progetto. Onere che spetta a chi ha i numeri per governare, senza cercare alibi nelle minoranze». Dubbi anche dalla consigliera Vittoria Borghetti: «Siamo a un punto cruciale della vicenda discarica: abbiamo un progetto choc proposto dalla maggioranza Cadura e approvato dalla Regione Veneto che condannerebbe Pescantina a 30 anni di rifiuti speciali, il quale avrebbe dovuto vedere il suo avvio entro dicembre 2017 e che, di certo, nemmeno io vorrei mai vedere realizzato a Pescantina. Dall’altra parte, la maggioranza Cadura che conta di ottenere il finanziamento di euro 65 milioni, dal Ministero dell’Ambiente, per la realizzazione del progetto di bonifica senza conferimento di rifiuti e ha chiesto alla Regione Veneto una proroga, concessa dalla Regione Veneto, per rimandarne l’attivazione. E se poi non arrivassero i 65 milioni promessi? Mi auguro che l’amministrazione Cadura riesca a sottoscrivere l’accordo quadro con il Ministero dell’Ambiente per il finanziamento dei 65 milioni di euro prima del deposito della variante in Regione, perché, in caso contrario, saremo in balia di un’illusione». Emma Benedetti, una delle proponenti, ha rivolto un accorato appello ai consiglieri per questo «tentativo di mozione condivisa per l’opzione zero». «Con questa mozione andiamo a precisare coi consiglieri un impegno che la Giunta si è data contestualmente alla stessa delibera con cui ha adottato il progetto, cioè di arrivare all’opzione zero rifiuti», ha ribadito il sindaco Luigi Cadura. Ha concluso il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Mascanzoni: «La delibera merita il sostegno perché prevede la chiusura di Ca’ Filissine senza apporto di rifiuti, problema ereditato da questa amministrazione». Nove i voti a favore da parte della maggioranza. Non hanno partecipato i cinque esponenti dell’opposizione. •

Lino Cattabianchi