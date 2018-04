C’è tutto un mondo intorno al Recioto e all’Amarone

Saluti da Negrar di Valpolicella: recita così, con foto in bianco e nero e l’immancabile grappolo d’uva, una vecchia cartolina che si può vedere nella mostra retrospettiva «Negrar: come eravamo» in cui l’Università del tempo libero di Negrar (Utl) ha raccolto documenti, fotografie di una volta e articoli su capoluogo e frazioni, dalla nascita del Palio negli anni Cinquanta agli scalpellini di Prun, dalla piazza di Negrar con la pesa negli anni Venti a quando in paese venne Patty Pravo… La mostra, allestita all’auditorium della scuola primaria fino a domani (aperta oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, domani dalle 10 alle 19 - ingresso libero), è una chicca disponibile nei giorni del Palio del Recioto e dell’Amarone insieme alla mostra degli artisti locali «Negrar: Salgari, Vino, Valpolicella» collegata ormai per tradizione alla festa più sentita e importante di Negrar. Questa mostra, sempre curata dall’Utl, in cui espongono 17 pittori, tre scultori e una fotografa con una sola opera, è aperta oggi e domani con i medesimi orari e sempre a ingresso libero a Corte Vason Caprini, nella sala al piano terra. È stata inaugurata ieri mattina (video su larena.it), mentre in via Mazzini e nelle vie limitrofe si stavano ultimando montaggio e allestimento degli stand. Il Palio del Recioto e dell’ Amarone si è aperto ufficialmente ieri pomeriggio e propone fino a domani, oltre al vino, concerti dal vivo, escursioni nella natura, intrattenimento. Oggi suonano le bande comunali di Negrar, San Pietro in Cariano e Dolcè, alle 18.30 si esibisce la Gnuco Alpen Sgnappa Band. Domani dalle 11 alle 13 passeggiata del Recioto a cura degli S-ciapasoche di Arbizzano, alle 19 concerto degli Encore Dire Straits Tribute Band. CANTINE IN PIAZZA. La vigilia di Pasqua hanno iniziato a scaldare i motori, versando vino e accogliendo le prime persone a passeggio dal tardo pomeriggio a sera, le 18 cantine che partecipano con il loro Recioto al concorso enologico del Palio. Per le degustazioni e i pronostici casalinghi, per così dire, c’è tempo fino a domani. Proprio il giorno di Pasquetta, infatti, alle 18, dal palco allestito in piazza sarà annunciato il vincitore della medaglia d’oro e le cantine meritevoli di argento e bronzo. Il campione da battere è il Recioto dei Fratelli Recchia di Negrar, che in un decennio dal 2006 al 2017 ha vinto ben sette volte, l’punto lo scorso anno. Le aziende vinicole di Negrar e frazioni in gara sono le più numerose: Boni Alessandro, Ca’ del Monte, Cantina Valpolicella Negrar, Corte Martini, Corte Merci, Franchini Agricola, La Dama, La Quena, Fratelli Recchia. Seguono a ruota quelle del comune di San Pietro in Cariano: Bolla, Flatio, Mizzon, Monte Pogna, Selun, Spada, Villa Crine. Partecipano alla sfida anche due cantine di Marano, Aldrighetti Lorenzo e Cristoforo e Le Bignele. Gli stand delle cantine sono aperti dalle 10 alle 22, sia oggi che domani. DEGUSTAZIONI GUIDATE. Oltre agli assaggi in piazza, a Corte Vason Caprini ci sono le degustazioni guidate della serie «Impariamo a degustare» proposte dall’amministrazione comunale e dalla Strada del Vino Valpolicella in collaborazione con l’agenzia Ama Terra Viaggi di Negrar e la Scuola Europea Sommelier. Si tratta di un viaggio completo nel mondo dei vini della Valpolicella, proposti in abbinamento a salumi e formaggi dell’antica salumeria Caprini. Oggi, giorno di Pasqua appuntamento alle 18, a Pasquetta tre incontri a orari diversi (alle 11, 14 e 17). Ogni degustazione costa 20 euro a persona. Prenotazioni: 045.6862 757. VETRINE A TEMA. Viene riproposto il concorso «Il Palio in vetrina» che coinvolge le realtà commerciali del centro storico del capoluogo e mira a rendere la festa anche un momento di condivisione di valori e tradizioni tra organizzatori, residenti, gestori di attività. I commercianti sono stati invitati dal Comune ad abbellire la propria vetrina, nei giorni del Palio del Recioto e dell’Amarone, sbizzarrendosi sul tema uva e vino. Sono undici i negozi, di vario genere e dislocati tra via Mazzini, via Vittorio Emanuele e viale della Rimembranza, che partecipano all’edizione 2018: Foto Ottica Damoli, Ottica Sirioline, Banterle, Sanitaria San Martino, Arcobaleno, Tiziana, Centro Ottica Crystal, Il Forno di Antonia (primo premio nel 2017), Caprini, Pasticceria Perla, Fioreria Gabriella. I premi saranno consegnati domani, alle 17.30, sul palco davanti al municipio. •

Camilla Madinelli