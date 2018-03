Assemblea della Pro loco da record nel Veneto

La Pro loco di Grezzana, quella che nel Veneto ha il maggior numero di iscritti, domani alle 20 si riunirà alla Baita degli Alpini (via Fermi 2) per l’assemblea dei soci. All’ordine del giorno il rinnovo del direttivo che guiderà il sodalizio fino al 2021, il tesseramento 2018, il programma delle attività dell’anno in corso, l’approvazione del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2018. Nel 2016 gli iscritti erano 720, facendo meritare il riconoscimento da parte dell’ Unpli Veneto (l’Unione delle Pro loco) di più numerosa fra tutte le 537 Pro loco della regione, riconoscimento che ha reso orgoglioso il presidente Giacomo Merci, il direttivo e i numerosi collaboratori «Essere primi in Veneto ci rende davvero molto soddisfatti e motivati ad andare avanti con entusiasmo», avevano commentato. La motivazione e il riconoscimento hanno reso orgogliosa anche tutta la comunità, nella quale molti sono i volontari impegnati nei vari ambiti (culturali, sociali, tempo libero e sport). L’assemblea sarà anche un momento per ricordare le iniziative realizzate nel 2017. Quelle che hanno dato molta visibilità - come la sfilata di Carnevale e la manifestazione di Telearena, che aveva inaugurato la Sagra della Madonna della Cintura 2017, con i «Nuovi Talenti e le candidate miss Telearena» e il suo fantastico spettacolo pirotecnico - quelle importantissime (seppur meno visibili). Ci riferiamo alle molte collaborazioni della Pro loco alle iniziative delle associazioni (per tutte citiamo «Arte in piazza»), quelle del Cea (Centro di educazione artistica), che si è aperto con numerose iniziative anche a favore degli adulti, il ballo estivo nel parco Europa, le domeniche pomeriggio ludiche (nel periodo invernale) nella palestra di Stallavena a favore dei tanti appassionati di ballo di gruppo. E gli investimenti effettuati nel corso del 2017 dalla Pro loco (in primis le nuove attrezzature per la cucina). All’assemblea di domani sono calorosamente invitati tutti gli associati e anche coloro che desiderano inserirsi in questo attivissimo gruppo che è un momento di confronto e di condivisione di quanto fatto e delle attività proposte per quest’anno: un percorso comune. Ai soci sarà offerto un rinfresco e un buon piatto di pasta. •

Alessandra Scolari